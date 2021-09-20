https://ria.ru/20210920/gripp-1750898405.html

В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа - РИА Новости, 20.09.2021

В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:29

2021-09-20T08:29

2021-09-20T10:01

общество

грипп

москва

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что 20 сентября начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать прививку также можно во всех городских поликлиниках."С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Отмечается, что мобильные пункты открыты ежедневно: по будням они работают с 08.00 до 20.00, по субботам — с 09.00 до 18.00, по воскресеньям — с 09.00 до 16.00.Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобится только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр и определяет возможные противопоказания. После прививки человек получает сертификат и устные рекомендации специалиста. Вся процедура занимает 10–15 минут.Беременных вакцинируют в поликлиниках. Дети и подростки тоже могут привиться в поликлиниках или в образовательных учреждениях — детских садах, школах и колледжах.Отмечается, что для вакцинации используют отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они инактивированы, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.

https://ria.ru/20210917/gripp-1750436298.html

https://ria.ru/20210915/privivka-1750175327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, грипп, москва, здоровье - общество