08:29 20.09.2021 (обновлено: 10:01 20.09.2021)
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа у станций метро и МЦК
Отмечается, что 20 сентября начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать прививку также можно во всех городских поликлиниках.
"С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что мобильные пункты открыты ежедневно: по будням они работают с 08.00 до 20.00, по субботам — с 09.00 до 18.00, по воскресеньям — с 09.00 до 16.00.
Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобится только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр и определяет возможные противопоказания. После прививки человек получает сертификат и устные рекомендации специалиста. Вся процедура занимает 10–15 минут.
15 сентября, 15:21НаукаУченые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19
Беременных вакцинируют в поликлиниках. Дети и подростки тоже могут привиться в поликлиниках или в образовательных учреждениях — детских садах, школах и колледжах.
Отмечается, что для вакцинации используют отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они инактивированы, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.