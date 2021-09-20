Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/gripp-1750898405.html
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа - РИА Новости, 20.09.2021
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:29
2021-09-20T10:01
общество
грипп
москва
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_1fb642dac762cd67960222551268c9f2.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.Отмечается, что 20 сентября начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать прививку также можно во всех городских поликлиниках."С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Отмечается, что мобильные пункты открыты ежедневно: по будням они работают с 08.00 до 20.00, по субботам — с 09.00 до 18.00, по воскресеньям — с 09.00 до 16.00.Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобится только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр и определяет возможные противопоказания. После прививки человек получает сертификат и устные рекомендации специалиста. Вся процедура занимает 10–15 минут.Беременных вакцинируют в поликлиниках. Дети и подростки тоже могут привиться в поликлиниках или в образовательных учреждениях — детских садах, школах и колледжах.Отмечается, что для вакцинации используют отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они инактивированы, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.
https://ria.ru/20210917/gripp-1750436298.html
https://ria.ru/20210915/privivka-1750175327.html
https://ria.ru/20210914/koronavirus-1750012703.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155006/86/1550068652_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_7fd73f8b9e0fc43b9385b81e1b708466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, грипп, москва, здоровье - общество
08:29 20.09.2021 (обновлено: 10:01 20.09.2021)
 
В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа у станций метро и МЦК

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедсестра в прививочном кабинете
Медсестра в прививочном кабинете - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Москве открыли 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа, сделать в них прививку может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Отмечается, что 20 сентября начали работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Сделать прививку также можно во всех городских поликлиниках.
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 02:08Распространение коронавируса
Грипп после COVID-19: врач объяснила особенности течения болезни
"С сегодняшнего дня в столице заработали мобильные пункты вакцинации против гриппа. Как и в предыдущие годы, они расположены в точках с максимально высокой проходимостью — возле станций метро, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и железнодорожных станций. Опыт показывает, что такой формат лучше всего подходит жителям столицы. Всего мы открыли 45 точек, они будут работать ежедневно", — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Отмечается, что мобильные пункты открыты ежедневно: по будням они работают с 08.00 до 20.00, по субботам — с 09.00 до 18.00, по воскресеньям — с 09.00 до 16.00.
Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет вне зависимости от места регистрации. Понадобится только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой врач проводит медицинский осмотр и определяет возможные противопоказания. После прививки человек получает сертификат и устные рекомендации специалиста. Вся процедура занимает 10–15 минут.
Медик держит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 15:21Наука
Ученые выяснили, помогает ли прививка от гриппа против COVID-19
Беременных вакцинируют в поликлиниках. Дети и подростки тоже могут привиться в поликлиниках или в образовательных учреждениях — детских садах, школах и колледжах.
Отмечается, что для вакцинации используют отечественные вакцины, разработанные по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Все они инактивированы, то есть не содержат живого вируса и не могут привести к заболеванию. Вакцины, которые применяют в России, прошли обязательную государственную регистрацию, имеют сертификат соответствия, а их безопасность подтверждена многочисленными исследованиями.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 14:22Распространение коронавируса
Врач рассказал, как не перепутать грипп и COVID-19
 
ОбществоГриппМоскваЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния