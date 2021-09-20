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Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме
Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021
Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме
Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым значительно переформатировать всю структуру комитетов в Госдуме. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:05
2021-09-20T14:05
2021-09-20T14:36
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
сергей миронов
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россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым значительно переформатировать всю структуру комитетов в Госдуме."Я буду предлагать довольно значительно переформатировать всю структуру комитетов. Явно появятся какие-то новые комитеты", - сказал Миронов журналистам.
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политика, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия
14:05 20.09.2021 (обновлено: 14:36 20.09.2021)
Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме
Миронов: надо значительно переформатировать всю структуру комитетов в Госдуме