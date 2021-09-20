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Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме

Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме - РИА Новости, 20.09.2021

Миронов призвал переформатировать структуру комитетов в Госдуме

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым значительно переформатировать всю структуру комитетов в Госдуме. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:05

2021-09-20T14:05

2021-09-20T14:36

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

сергей миронов

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россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает необходимым значительно переформатировать всю структуру комитетов в Госдуме."Я буду предлагать довольно значительно переформатировать всю структуру комитетов. Явно появятся какие-то новые комитеты", - сказал Миронов журналистам.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, сергей миронов, выборы в государственную думу, россия