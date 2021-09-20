https://ria.ru/20210920/gosduma-1750948459.html
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области с 34,31% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил в понедельник председатель РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:49
2021-09-20T12:49
2021-09-20T12:50
выборы в государственную думу
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области с 34,31% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил в понедельник председатель облизбиркома Сергей Обертас."В Челябинской области… пять партий преодолели 5%-й барьер: "Единая Россия" набрала 34,31%, КПРФ – 19,69%, "Справедливая Россия — За правду" – 17,25%, ЛДПР – 7,83%, "Новые люди" – 8,3%. Это основные данные по пятерке", - сказал Обертас журналистам.Явка избирателей в Челябинской области составила 46,54%, добавил он.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750944703.html
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политика
12:49 20.09.2021 (обновлено: 12:50 20.09.2021)
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области
"Единая Россия" побеждает на выборах в Госдуму в Челябинской области с 34,31%