https://ria.ru/20210920/gosduma-1750897949.html
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области
"Единая Россия" побеждает во Владимирской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:22
2021-09-20T08:22
2021-09-20T08:31
выборы в государственную думу
политика
владимирская область
единая россия
госдума рф
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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает во Владимирской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком.По данным комиссии, "Единая Россия" получает 37,64%, КПРФ - 25,95%, ЛДПР - 9,42%, "Справедлива Россия - За Правду" - 7,78%, "Новые люди" - 7,31%.В одномандатных округах побеждают кандидаты от "Единой России" Игорь Игошин и Григорий Аникеев.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750897662.html
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политика, владимирская область, единая россия, госдума рф
08:22 20.09.2021 (обновлено: 08:31 20.09.2021)
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области
"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области с 37,64%