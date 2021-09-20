https://ria.ru/20210920/gosduma-1750897949.html

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму во Владимирской области

"Единая Россия" побеждает во Владимирской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:22

2021-09-20T08:22

2021-09-20T08:31

выборы в государственную думу

политика

владимирская область

единая россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750852444_91:244:3072:1921_1920x0_80_0_0_ef1f287cd0c9887ef73bba94767a0e81.jpg

РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" побеждает во Владимирской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 100% протоколов, сообщил облизбирком.По данным комиссии, "Единая Россия" получает 37,64%, КПРФ - 25,95%, ЛДПР - 9,42%, "Справедлива Россия - За Правду" - 7,78%, "Новые люди" - 7,31%.В одномандатных округах побеждают кандидаты от "Единой России" Игорь Игошин и Григорий Аникеев.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750897662.html

владимирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимирская область, единая россия, госдума рф