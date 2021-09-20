Белорусские парламентарии изучили опыт России по электронному голосованию
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков во время наблюдения за ходом выборов на избирательном участке №49 в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Белорусские парламентарии внимательно изучили опыт России в проведении дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, чтобы потом его можно было применить при изменении избирательного процесса в республике, сообщил РИА Новости координатор группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков.
"Мы очень внимательно посмотрели на те новшества, которые внедрены в избирательный процесс - это, конечно, удаленное электронное голосование. Нас это как белорусских парламентариев очень интересовало, потому что мы сейчас работаем над изменениями в конституцию республики Белоруссии, естественно, будут вноситься изменения в избирательный процесс. Поэтому удаленное электронное голосование было под пристальным нашим вниманием", - сказал Рачков
Он также отметил еще одно новшество на выборах в Госдуму – проведение голосования в течение трех дней.
"Мы в Белоруссии пока использовали методику проведения выборов в один день, было и досрочное голосование. Поэтому с учетом того, что у нас предварительно планируется референдум в феврале, - вы видите, какая эпидемиологическая обстановка, - конечно, нам необходимо будет этот момент учитывать в своей работе", - отметил Рачков.
Он также обратил внимание, что в Белоруссии пока нет единого дня голосования как в России. "Поэтому мы тоже над этим сейчас размышляем, прорабатываем. Если примем решение, это будет закреплено и в изменениях в конституции республики Беларусь. Этот опыт РФ был под очень внимательным изучением парламентариев в ходе работы нашей миссии", - сказал политик.
Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.