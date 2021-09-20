https://ria.ru/20210920/golosovanie-1750965471.html

Белорусские парламентарии изучили опыт России по электронному голосованию

Белорусские парламентарии изучили опыт России по электронному голосованию - РИА Новости, 20.09.2021

Белорусские парламентарии изучили опыт России по электронному голосованию

Белорусские парламентарии внимательно изучили опыт России в проведении дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, чтобы потом его можно было... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:49

2021-09-20T13:49

2021-09-20T13:49

парламентское собрание союза беларуси и россии

политика

белоруссия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Белорусские парламентарии внимательно изучили опыт России в проведении дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, чтобы потом его можно было применить при изменении избирательного процесса в республике, сообщил РИА Новости координатор группы международных наблюдателей Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России, председатель комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики Сергей Рачков.Он также отметил еще одно новшество на выборах в Госдуму – проведение голосования в течение трех дней.Он также обратил внимание, что в Белоруссии пока нет единого дня голосования как в России. "Поэтому мы тоже над этим сейчас размышляем, прорабатываем. Если примем решение, это будет закреплено и в изменениях в конституции республики Беларусь. Этот опыт РФ был под очень внимательным изучением парламентариев в ходе работы нашей миссии", - сказал политик.Голосование на думских и иных выборах в РФ проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210914/delegatsiya-1750058949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белоруссия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия