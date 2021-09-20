https://ria.ru/20210920/germaniya-vybory-1750958352.html

Онлайн-конференция о предварительных итогах выборов в ФРГ

Онлайн-конференция о предварительных итогах выборов в ФРГ - РИА Новости, 20.09.2021

Онлайн-конференция о предварительных итогах выборов в ФРГ

27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой будут подведены предварительные итоги выборов в бундестаг.

2021-09-20T13:23

2021-09-20T13:23

2021-09-20T13:23

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Задать вопросУчастники:- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;- член Валдайского клуба Александр РАР.26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Какие партии будут формировать новую правительственную коалицию? Кто станет канцлером ФРГ? Как изменится политика Берлина по отношению к России?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы