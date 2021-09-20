Онлайн-конференция о предварительных итогах выборов в ФРГ
27 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой будут подведены предварительные итоги выборов в бундестаг.
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Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- член Валдайского клуба Александр РАР.
26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Какие партии будут формировать новую правительственную коалицию? Кто станет канцлером ФРГ? Как изменится политика Берлина по отношению к России?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель директора Института Европы РАН Владислав БЕЛОВ;
- член Валдайского клуба Александр РАР.
26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Какие партии будут формировать новую правительственную коалицию? Кто станет канцлером ФРГ? Как изменится политика Берлина по отношению к России?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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