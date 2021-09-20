https://ria.ru/20210920/gaz-1751034694.html

СМИ: в Косово полиция применила слезоточивый газ против протестующих сербов

СМИ: в Косово полиция применила слезоточивый газ против протестующих сербов - РИА Новости, 20.09.2021

СМИ: в Косово полиция применила слезоточивый газ против протестующих сербов

Полиция самопровозглашенной республики Косово применила слезоточивый газ против протестующих на севере края местных сербов, передает портал Kosovo online. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:00

2021-09-20T19:00

2021-09-20T19:00

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приштина

белград (город)

косово

сербия

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 20 сен – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово применила слезоточивый газ против протестующих на севере края местных сербов, передает портал Kosovo online.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. Они приехали на бронированных автомобилях, в тяжелой экипировке с автоматическим оружием."Косовская полиция выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", они отошли на несколько десятков метров, но заявляют, что не разойдутся с протеста", - передает портал, не приложив видеозапись. Сообщается также, что слезоточивый газ был применен и на КПП Ярине, где сербы также отказываются разойтись.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в самопровозглашенную республику Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские регистрационные знаки. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь. Ожидается, что в 18.00 (19.00 мск) Вучич обратится к гражданам и расскажет о ходе встречи с Лайчаком.На вторник назначено заседание Совета безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем.

https://ria.ru/20210802/priznanie-1744074745.html

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

приштина

белград (город)

косово

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, приштина, белград (город), косово, сербия, мирослав лайчак, александр вучич