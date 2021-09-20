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"Путин зарабатывает на нас": британцы высмеяли газовую политику Лондона
"Путин зарабатывает на нас": британцы высмеяли газовую политику Лондона - РИА Новости, 20.09.2021
"Путин зарабатывает на нас": британцы высмеяли газовую политику Лондона
Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали энергетическую политику правительства, приведшую к резкому росту цен на газ в стране. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:57
2021-09-20T15:49
в мире
великобритания
газпром
борис джонсон
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали энергетическую политику правительства, приведшую к резкому росту цен на газ в стране.По мнению пользователей, к сложившейся ситуации привело стремление политиков во что бы то ни стало максимально обеспечить снижение вредных выбросов в атмосферу."Из-за абсурдной углеродно-нейтральной политики Бориса Джонсона мы не используем наши собственные огромные энергетические ресурсы", — написала Carolyn Bates.Как считает один из комментаторов, стоит ожидать "новых замечательных чудачеств от Бориса Джонсона и его клики".Также британцы негативно отреагировали на обвинения в адрес "Газпрома" в завышении цен на газ."Газпром" делает только то, что делает любая компания: максимизирует прибыль. Настоящая трагедия — это слабоумные западные правительства, верящие в зеленую энергетику", — подчеркнул Rob Pain.Читатель chris bell написал, что "Путину нужно строить страну, так почему бы не извлечь выгоду из проснувшегося "зеленого идиотизма" в Европе".Ранее министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг заявил, что Великобритания не столкнется с недостатком электричества. Он пояснил, что "не ожидает никаких экстремальных ситуаций с поставками этой зимой".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, великобритания, газпром, борис джонсон
14:57 20.09.2021 (обновлено: 15:49 20.09.2021)
 
"Путин зарабатывает на нас": британцы высмеяли газовую политику Лондона

Читатели The Telegraph: Путин извлекает выгоду из "зеленого идиотизма" в Европе

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читатели британского издания The Telegraph жестко раскритиковали энергетическую политику правительства, приведшую к резкому росту цен на газ в стране.
По мнению пользователей, к сложившейся ситуации привело стремление политиков во что бы то ни стало максимально обеспечить снижение вредных выбросов в атмосферу.
"Из-за абсурдной углеродно-нейтральной политики Бориса Джонсона мы не используем наши собственные огромные энергетические ресурсы", — написала Carolyn Bates.
Как считает один из комментаторов, стоит ожидать "новых замечательных чудачеств от Бориса Джонсона и его клики".
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Также британцы негативно отреагировали на обвинения в адрес "Газпрома" в завышении цен на газ.
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Читатель chris bell написал, что "Путину нужно строить страну, так почему бы не извлечь выгоду из проснувшегося "зеленого идиотизма" в Европе".
Ранее министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг заявил, что Великобритания не столкнется с недостатком электричества. Он пояснил, что "не ожидает никаких экстремальных ситуаций с поставками этой зимой".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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