https://ria.ru/20210920/frantsiya-1750993672.html

"Пригласим Путина". Французы обратились к властям из-за "предательства США"

"Пригласим Путина". Французы обратились к властям из-за "предательства США" - РИА Новости, 20.09.2021

"Пригласим Путина". Французы обратились к властям из-за "предательства США"

Читателей французской газеты Le Figaro возмутила публикация о дипломатическом кризисе, разразившемся между Францией и США после объявления о создании нового... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:45

2021-09-20T15:45

2021-09-20T16:59

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Читателей французской газеты Le Figaro возмутила публикация о дипломатическом кризисе, разразившемся между Францией и США после объявления о создании нового оборонного партнерства AUKUS и расторжения Австралией крупного контракта на поставку французских подводных лодок.В комментариях к статье многие пользователи призвали официальный Париж к выходу из Североатлантического альянса и к улучшению отношений с Москвой, а также назвали решение США предательством."Выйти из НАТО и объявить себя союзником России. Это заставит США подумать о принятых решениях", — написал пользователь под ником MICHEL HENRY."Нужно расторгнуть соглашение о свободной торговле между Евросоюзом и Австралией и отменить санкции против России", — поддержали его другие комментаторы."Необходимо дистанцироваться от этой англосаксонской политической путаницы и возобновить плодотворные и дружеские контакты с Россией", — согласился пользователь virgile2100."У альянса больше нет причин для существования после распада СССР 30 лет назад. Станьте ближе к Москве, признав возвращение Крыма России. Заключите с Кремлем торговые договоры. Пригласите Путина в Париж", — призвал в комментариях пользователь Alexandrelegrand.Многие пользователи считают, что Россия гораздо ближе Франции, чем англоязычные страны. Но в Сети распространилось и другое мнение по поводу дипломатических разногласий."Ничего страшного. Жизнь продолжается, только теперь без подводных лодок", — ответил комментатор don pietro.Его позицию разделили и другие читатели Le Figaro. Пользователь под ником hiep2 заметил, что "Франция никогда не была сильна ни в конструировании, ни в строительстве субмарин". Многие согласились с тем, что внешнеполитический конфликт спровоцировало экономическое и геополитическое падение позиций Франции на мировой арене.На прошлой неделе лидеры Великобритании, США и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности — AUKUS. Первой совместной инициативой станет строительство атомных подлодок для австралийского флота — ради этого Канберра разорвала контракт на 56 миллиардов евро, по которому флагман французского судостроения Naval Group должен был поставить 12 дизель-электрических субмарин класса Barracuda.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал это решение "ударом в спину", добавив, что теперь доверие к Австралии подорвано. В результате Франция впервые в истории отозвала из Вашингтона и Канберры послов для консультаций.При этом официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что американская администрация поддерживает с французскими властями тесный контакт и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.

https://ria.ru/20210919/peregovory-1750788951.html

https://ria.ru/20210919/nato-1750764834.html

https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html

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