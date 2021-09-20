https://ria.ru/20210920/evro-1750973222.html

Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки

Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки - РИА Новости, 20.09.2021

Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41,71 копейки - до 85,8785 рубля, курс доллара - на 77,13 копейки, до 73,3315 рубля,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:15

2021-09-20T14:15

2021-09-20T14:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41,71 копейки - до 85,8785 рубля, курс доллара - на 77,13 копейки, до 73,3315 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 61,2 копейки, составив 78,9777 рубля.

https://radiosputnik.ria.ru/20210915/evro-1750217038.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия