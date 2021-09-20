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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210920/evro-1750973222.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки - РИА Новости, 20.09.2021
Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41,71 копейки - до 85,8785 рубля, курс доллара - на 77,13 копейки, до 73,3315 рубля,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:15
2021-09-20T14:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41,71 копейки - до 85,8785 рубля, курс доллара - на 77,13 копейки, до 73,3315 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 61,2 копейки, составив 78,9777 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210915/evro-1750217038.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
14:15 20.09.2021
 
Официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки

ЦБ: официальный курс евро на вторник вырос на 42 копейки

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021
Электронное табло с информацией о курсах валют на одной из улиц в Москве. 9 июня 2021 - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 41,71 копейки - до 85,8785 рубля, курс доллара - на 77,13 копейки, до 73,3315 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 61,2 копейки, составив 78,9777 рубля.
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
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Курс евро обновил годовой минимум
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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