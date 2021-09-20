https://ria.ru/20210920/energoperekhod-1751017521.html

Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу

Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу - РИА Новости, 21.09.2021

Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу

Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-20T17:37

2021-09-20T17:37

2021-09-21T04:17

экономика

андрей белоусов

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в кабмине будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, заявил глава правительства Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он обозначил как важную тему вызовы, связанные с изменением климата, указав, что президент РФ в своем послании парламенту обратил на это особое внимание. Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа и угля, развивать альтернативную энергетику, отметил Мишустин."До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - сказал премьер.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

россия

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экономика, андрей белоусов, михаил мишустин, россия