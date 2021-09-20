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Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу
Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу - РИА Новости, 21.09.2021
Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу
Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-20T17:37
2021-09-21T04:17
экономика
андрей белоусов
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в кабмине будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, заявил глава правительства Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он обозначил как важную тему вызовы, связанные с изменением климата, указав, что президент РФ в своем послании парламенту обратил на это особое внимание. Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа и угля, развивать альтернативную энергетику, отметил Мишустин."До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - сказал премьер.
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экономика, андрей белоусов, михаил мишустин, россия
17:37 20.09.2021 (обновлено: 04:17 21.09.2021)
 
Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу

Мишустин: правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в кабмине будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он обозначил как важную тему вызовы, связанные с изменением климата, указав, что президент РФ в своем послании парламенту обратил на это особое внимание. Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа и угля, развивать альтернативную энергетику, отметил Мишустин.
"До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - сказал премьер.
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ЭкономикаАндрей БелоусовМихаил МишустинРоссия
 
 
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