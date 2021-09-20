17:37 20.09.2021 (обновлено: 04:17 21.09.2021)
Правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу
Мишустин: правительство готовит план адаптации экономики к глобальному энергопереходу
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в кабмине будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он обозначил как важную тему вызовы, связанные с изменением климата, указав, что президент РФ в своем послании парламенту обратил на это особое внимание. Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа и угля, развивать альтернативную энергетику, отметил Мишустин.
"До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", - сказал премьер.
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