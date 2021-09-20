Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/delimkhanov-1751019039.html
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне - РИА Новости, 20.09.2021
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне
Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:44
2021-09-20T17:44
выборы в государственную думу
политика
адам делимханов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:350:1362:1116_1920x0_80_0_0_9593f015e6070e981aaa4afc89db1c78.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей 93,59% голосов, сообщает избирком Чеченской республики."Голоса избирателей Чеченской Республики на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу "Чеченский одномандатный избирательный округ № 36" распределились следующим образом: Делимханов Адам – 93,59 %...; Хаджимурадов Иса "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") – 2,08 %...; Дениев Хасмагомед (КПРФ) – 1,77 %...; Эдельханов Умар ("Партия пенсионеров)– 1,03 %...", - сообщает региональный избирком.Кандидаты Султан Хизириев ("Гражданская Платформа"), Хасан Абдулкадыров ("Зеленые") и Альбина Фатулаева (ЛДПР) набрали менее одного процента голосов.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:222:1362:1244_1920x0_80_0_0_fdcafc3433467b84794f011bad01fa71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, адам делимханов, госдума рф, россия
17:44 20.09.2021
 
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне

Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне с 93,59%

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАдам Делимханов
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей 93,59% голосов, сообщает избирком Чеченской республики.
"Голоса избирателей Чеченской Республики на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу "Чеченский одномандатный избирательный округ № 36" распределились следующим образом: Делимханов Адам – 93,59 %...; Хаджимурадов Иса "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") – 2,08 %...; Дениев Хасмагомед (КПРФ) – 1,77 %...; Эдельханов Умар ("Партия пенсионеров)– 1,03 %...", - сообщает региональный избирком.
Кандидаты Султан Хизириев ("Гражданская Платформа"), Хасан Абдулкадыров ("Зеленые") и Альбина Фатулаева (ЛДПР) набрали менее одного процента голосов.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАдам ДелимхановГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Лента новостейМолния