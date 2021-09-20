https://ria.ru/20210920/delimkhanov-1751019039.html
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне - РИА Новости, 20.09.2021
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне
Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T17:44
2021-09-20T17:44
2021-09-20T17:44
выборы в государственную думу
политика
адам делимханов
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:350:1362:1116_1920x0_80_0_0_9593f015e6070e981aaa4afc89db1c78.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей 93,59% голосов, сообщает избирком Чеченской республики."Голоса избирателей Чеченской Республики на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу "Чеченский одномандатный избирательный округ № 36" распределились следующим образом: Делимханов Адам – 93,59 %...; Хаджимурадов Иса "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") – 2,08 %...; Дениев Хасмагомед (КПРФ) – 1,77 %...; Эдельханов Умар ("Партия пенсионеров)– 1,03 %...", - сообщает региональный избирком.Кандидаты Султан Хизириев ("Гражданская Платформа"), Хасан Абдулкадыров ("Зеленые") и Альбина Фатулаева (ЛДПР) набрали менее одного процента голосов.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/111040/61/1110406145_0:222:1362:1244_1920x0_80_0_0_fdcafc3433467b84794f011bad01fa71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, адам делимханов, госдума рф, россия
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне
Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне с 93,59%