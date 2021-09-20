https://ria.ru/20210920/delimkhanov-1751019039.html

Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне

Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне - РИА Новости, 20.09.2021

Делимханов победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Чечне

Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T17:44

2021-09-20T17:44

2021-09-20T17:44

выборы в государственную думу

политика

адам делимханов

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ГРОЗНЫЙ, 20 сен - РИА Новости. Депутат предыдущего созыва Госдумы Адам Делимханов победил на выборах в ГД восьмого созыва по чеченскому одномандатному округу №36, получив от избирателей 93,59% голосов, сообщает избирком Чеченской республики."Голоса избирателей Чеченской Республики на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу "Чеченский одномандатный избирательный округ № 36" распределились следующим образом: Делимханов Адам – 93,59 %...; Хаджимурадов Иса "Справедливая Россия — Патриоты — За правду") – 2,08 %...; Дениев Хасмагомед (КПРФ) – 1,77 %...; Эдельханов Умар ("Партия пенсионеров)– 1,03 %...", - сообщает региональный избирком.Кандидаты Султан Хизириев ("Гражданская Платформа"), Хасан Абдулкадыров ("Зеленые") и Альбина Фатулаева (ЛДПР) набрали менее одного процента голосов.

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политика, адам делимханов, госдума рф, россия