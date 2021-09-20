https://ria.ru/20210920/bitva-za-moskvu-1750989605.html

Онлайн-конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Москву

Онлайн-конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Москву - РИА Новости, 20.09.2021

Онлайн-конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Москву

29 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Москву.

2021-09-20T15:28

2021-09-20T15:28

2021-09-20T15:28

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Задать вопросУчастники:- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ;- главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Анатолий НАЗАРОВ.К участию также приглашены:- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.30 сентября 1941 года началось одно из величайших событий Великой Отечественной войны – Битва за Москву, которая развеяла миф о непобедимости германской военной машины, став первым стратегическим поражением гитлеровской Германии. Об операции "Тайфун", о героическом сопротивлении врагу, о роли гражданского населения в обороне столицы, о значении сражения пойдет речь на мероприятии, в ходе которого также будет представлена книга "Канал Москва – Волга и его роль в истории столицы. К 80-летию Битвы за Москву".Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы