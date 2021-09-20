Онлайн-конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Москву
29 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, приуроченная к 80-летию начала Битвы за Москву.
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Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ;
- главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Анатолий НАЗАРОВ.
К участию также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
30 сентября 1941 года началось одно из величайших событий Великой Отечественной войны – Битва за Москву, которая развеяла миф о непобедимости германской военной машины, став первым стратегическим поражением гитлеровской Германии. Об операции "Тайфун", о героическом сопротивлении врагу, о роли гражданского населения в обороне столицы, о значении сражения пойдет речь на мероприятии, в ходе которого также будет представлена книга "Канал Москва – Волга и его роль в истории столицы. К 80-летию Битвы за Москву".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- заместитель главного редактора "Военно-исторического журнала", член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир КИКНАДЗЕ;
- главный научный сотрудник Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН Анатолий НАЗАРОВ.
К участию также приглашены:
- эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
30 сентября 1941 года началось одно из величайших событий Великой Отечественной войны – Битва за Москву, которая развеяла миф о непобедимости германской военной машины, став первым стратегическим поражением гитлеровской Германии. Об операции "Тайфун", о героическом сопротивлении врагу, о роли гражданского населения в обороне столицы, о значении сражения пойдет речь на мероприятии, в ходе которого также будет представлена книга "Канал Москва – Волга и его роль в истории столицы. К 80-летию Битвы за Москву".
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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