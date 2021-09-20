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В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.09.2021
В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Три человека стали жертвами ДТП в Тамбовской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T08:14
2021-09-20T08:14
2021-09-20T16:02
происшествия
тамбовская область
москва
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БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Тамбовской области, сообщает региональное управление МВД.Авария произошла примерно в 05:05 мск на 506-м километре автодороги "Каспий". Там лоб в лоб столкнулись Honda Accord и микроавтобус Hyundai H1, в котором ехали вахтовики.Два пассажира легкового авто — мужчина и женщина, сидевшие сзади, — погибли на месте. Еще один человек скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.Кроме того, девять человек получили травмы.Тамбовский главк Следственного комитета проводит проверку.
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происшествия, тамбовская область, москва
08:14 20.09.2021 (обновлено: 16:02 20.09.2021)
В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
МВД: в Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом