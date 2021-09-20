https://ria.ru/20210920/avariya-1750897532.html

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 20.09.2021

В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Три человека стали жертвами ДТП в Тамбовской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T08:14

2021-09-20T08:14

2021-09-20T16:02

происшествия

тамбовская область

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750935036_0:198:1080:806_1920x0_80_0_0_13af9c43b29cb0d562d1de8c686c4d00.jpg

БРЯНСК, 20 сен — РИА Новости. Три человека стали жертвами ДТП в Тамбовской области, сообщает региональное управление МВД.Авария произошла примерно в 05:05 мск на 506-м километре автодороги "Каспий". Там лоб в лоб столкнулись Honda Accord и микроавтобус Hyundai H1, в котором ехали вахтовики.Два пассажира легкового авто — мужчина и женщина, сидевшие сзади, — погибли на месте. Еще один человек скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.Кроме того, девять человек получили травмы.Тамбовский главк Следственного комитета проводит проверку.

https://rsport.ria.ru/20210919/sport-1750772219.html

тамбовская область

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, тамбовская область, москва