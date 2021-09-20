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Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств
Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств - РИА Новости, 20.09.2021
Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств
Двадцатого сентября компания Huawei и Московская государственная консерватория имени Петра Чайковского на торжественном мероприятии, которое прошло в стенах... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T16:49
2021-09-20T18:25
технологии
япония
huawei technologies
московская консерватория имени п. и. чайковского
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двадцатого сентября компания Huawei и Московская государственная консерватория имени Петра Чайковского на торжественном мероприятии, которое прошло в стенах вуза, объявили о начале стратегического партнерства. Целью сотрудничества названо создание нового звукового мира.Стороны реализуют несколько образовательных и общественно-значимых проектов, займутся совместными научными исследованиями и техническими разработками. В Huawei уверены, что инновационные технологии и академические знания позволят создать аудиоустройства с безупречным качеством звучания.Для Huawei Россия много лет является одним из ключевых рынков, поэтому взаимодействие с ведущим российским вузом, воспитавшим сотни прославленных музыкантов, — значительный шаг для развития локальной экосистемы бренда и расширения партнерства. Сотрудничество затронет не только российский, но и международный рынок."Развитие компании Huawei — это путь к совершенству. Опыт Московской консерватории поможет усилить нашу глобальную научно-исследовательскую деятельность, создать качественно новые устройства, а также внести определенный вклад в популяризацию музыкальной культуры и образования. Консерватория в сентябре отмечает 155-летие, и присоединиться к ней в момент такого значимого юбилея — большая честь для нас", — говорит Лео Ли, президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ.Планируется, что несколько аудиопродуктов Huawei будут созданы при непосредственном участии ученых консерватории. Такие устройства будут отмечены специальным знаком: "Настроено совместно с Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского". Кроме того, эксперты консерватории выполнят профессиональное тестирование аудиопродукции Huawei и предложат рекомендации по ее использованию."Стремительное развитие тончайших цифровых технологий, казалось бы, способно сегодня решить все проблемы в передаче любых оттенков живого звука и в сохранении тех чудодейственных вибраций музыки, которые находят отклик в наших сердцах, — рассказывает Александр Соколов, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. — Однако на поверку оказывается, что технология не может превзойти человеческий слух, который пользуется не только биологическими механизмами восприятия, но и огромным культурным опытом. Цель этого сотрудничества — выявить в передаваемом этими продуктами звуке его первозданные космические качества, высвобождающие энергию духа и приносящие слушателю истинное наслаждение красотой и целительной магией музыки".Компания Huawei непрерывно работает над развитием звуковых технологий, ее профильные научно-исследовательские центры расположены по всему миру: в Финляндии, Германии, России, Японии и Китае. Сейчас девайсы Huawei, будь то наушники серии Huawei FreeBuds, аудиоколонки серии Huawei Sound или смарт-экраны серии Huawei Vision, предлагают высокое качество звучания и умные технологии подключения.
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технологии, япония, huawei technologies, московская консерватория имени п. и. чайковского, россия
16:49 20.09.2021 (обновлено: 18:25 20.09.2021)
 

Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств

© Фото : HuaweiТоржественное мероприятие, посвященное началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского
Торжественное мероприятие, посвященное началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Huawei
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двадцатого сентября компания Huawei и Московская государственная консерватория имени Петра Чайковского на торжественном мероприятии, которое прошло в стенах вуза, объявили о начале стратегического партнерства. Целью сотрудничества названо создание нового звукового мира.
Стороны реализуют несколько образовательных и общественно-значимых проектов, займутся совместными научными исследованиями и техническими разработками. В Huawei уверены, что инновационные технологии и академические знания позволят создать аудиоустройства с безупречным качеством звучания.
Для Huawei Россия много лет является одним из ключевых рынков, поэтому взаимодействие с ведущим российским вузом, воспитавшим сотни прославленных музыкантов, — значительный шаг для развития локальной экосистемы бренда и расширения партнерства. Сотрудничество затронет не только российский, но и международный рынок.
© Фото : HuaweiТоржественное мероприятие, посвященное началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского
Торжественное мероприятие, посвященное началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Huawei
Торжественное мероприятие, посвященное началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского
"Развитие компании Huawei — это путь к совершенству. Опыт Московской консерватории поможет усилить нашу глобальную научно-исследовательскую деятельность, создать качественно новые устройства, а также внести определенный вклад в популяризацию музыкальной культуры и образования. Консерватория в сентябре отмечает 155-летие, и присоединиться к ней в момент такого значимого юбилея — большая честь для нас", — говорит Лео Ли, президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ.
Планируется, что несколько аудиопродуктов Huawei будут созданы при непосредственном участии ученых консерватории. Такие устройства будут отмечены специальным знаком: "Настроено совместно с Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского". Кроме того, эксперты консерватории выполнят профессиональное тестирование аудиопродукции Huawei и предложат рекомендации по ее использованию.
© Фото : HuaweiАлександр Соколов на торжественном мероприятии, посвященном началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского
Александр Соколов на торжественном мероприятии, посвященном началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Huawei
Александр Соколов на торжественном мероприятии, посвященном началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского
"Стремительное развитие тончайших цифровых технологий, казалось бы, способно сегодня решить все проблемы в передаче любых оттенков живого звука и в сохранении тех чудодейственных вибраций музыки, которые находят отклик в наших сердцах, — рассказывает Александр Соколов, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. — Однако на поверку оказывается, что технология не может превзойти человеческий слух, который пользуется не только биологическими механизмами восприятия, но и огромным культурным опытом. Цель этого сотрудничества — выявить в передаваемом этими продуктами звуке его первозданные космические качества, высвобождающие энергию духа и приносящие слушателю истинное наслаждение красотой и целительной магией музыки".
© Фото : HuaweiАркадий Граф на торжественном мероприятии, посвященном началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского
Аркадий Граф на торжественном мероприятии, посвященном началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© Фото : Huawei
Аркадий Граф на торжественном мероприятии, посвященном началу стратегического партнерства между компанией Huawei и Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского
Компания Huawei непрерывно работает над развитием звуковых технологий, ее профильные научно-исследовательские центры расположены по всему миру: в Финляндии, Германии, России, Японии и Китае. Сейчас девайсы Huawei, будь то наушники серии Huawei FreeBuds, аудиоколонки серии Huawei Sound или смарт-экраны серии Huawei Vision, предлагают высокое качество звучания и умные технологии подключения.
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