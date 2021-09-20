https://ria.ru/20210920/audioustroystva-1751004198.html

Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств

Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств - РИА Новости, 20.09.2021

Консерватория имени Чайковского поможет Huawei в создании аудиоустройств

Двадцатого сентября компания Huawei и Московская государственная консерватория имени Петра Чайковского на торжественном мероприятии, которое прошло в стенах... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T16:49

2021-09-20T16:49

2021-09-20T18:25

технологии

япония

huawei technologies

московская консерватория имени п. и. чайковского

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751003436_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_06682f31c84bab32e1c9dcbe5908d3a0.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двадцатого сентября компания Huawei и Московская государственная консерватория имени Петра Чайковского на торжественном мероприятии, которое прошло в стенах вуза, объявили о начале стратегического партнерства. Целью сотрудничества названо создание нового звукового мира.Стороны реализуют несколько образовательных и общественно-значимых проектов, займутся совместными научными исследованиями и техническими разработками. В Huawei уверены, что инновационные технологии и академические знания позволят создать аудиоустройства с безупречным качеством звучания.Для Huawei Россия много лет является одним из ключевых рынков, поэтому взаимодействие с ведущим российским вузом, воспитавшим сотни прославленных музыкантов, — значительный шаг для развития локальной экосистемы бренда и расширения партнерства. Сотрудничество затронет не только российский, но и международный рынок."Развитие компании Huawei — это путь к совершенству. Опыт Московской консерватории поможет усилить нашу глобальную научно-исследовательскую деятельность, создать качественно новые устройства, а также внести определенный вклад в популяризацию музыкальной культуры и образования. Консерватория в сентябре отмечает 155-летие, и присоединиться к ней в момент такого значимого юбилея — большая честь для нас", — говорит Лео Ли, президент Huawei Consumer Business Group в России и странах СНГ.Планируется, что несколько аудиопродуктов Huawei будут созданы при непосредственном участии ученых консерватории. Такие устройства будут отмечены специальным знаком: "Настроено совместно с Московской государственной консерваторией имени Петра Чайковского". Кроме того, эксперты консерватории выполнят профессиональное тестирование аудиопродукции Huawei и предложат рекомендации по ее использованию."Стремительное развитие тончайших цифровых технологий, казалось бы, способно сегодня решить все проблемы в передаче любых оттенков живого звука и в сохранении тех чудодейственных вибраций музыки, которые находят отклик в наших сердцах, — рассказывает Александр Соколов, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, исполняющий обязанности ректора Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. — Однако на поверку оказывается, что технология не может превзойти человеческий слух, который пользуется не только биологическими механизмами восприятия, но и огромным культурным опытом. Цель этого сотрудничества — выявить в передаваемом этими продуктами звуке его первозданные космические качества, высвобождающие энергию духа и приносящие слушателю истинное наслаждение красотой и целительной магией музыки".Компания Huawei непрерывно работает над развитием звуковых технологий, ее профильные научно-исследовательские центры расположены по всему миру: в Финляндии, Германии, России, Японии и Китае. Сейчас девайсы Huawei, будь то наушники серии Huawei FreeBuds, аудиоколонки серии Huawei Sound или смарт-экраны серии Huawei Vision, предлагают высокое качество звучания и умные технологии подключения.

https://ria.ru/20210517/huawei-1732699668.html

япония

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, япония, huawei technologies, московская консерватория имени п. и. чайковского, россия