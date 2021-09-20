https://ria.ru/20210920/apple-1750939841.html

Смартфон iPhone 13 задержится на месяц

Смартфон iPhone 13 задержится на месяц - РИА Новости, 20.09.2021

Смартфон iPhone 13 задержится на месяц

"Профессиональные" iPhone 13 могут попасть в руки к первым покупателям позже, чем это обещала компания Apple на презентации нового поколения смартфонов. Об этом РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:08

2021-09-20T12:08

2021-09-20T12:09

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Профессиональные" iPhone 13 могут попасть в руки к первым покупателям позже, чем это обещала компания Apple на презентации нового поколения смартфонов. Об этом сообщает Gizmochina.Те, кто пытается купить iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.На российском сайте Apple пока смартфоны недоступны для оформления — предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ - такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.Все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.

https://ria.ru/20210915/smartfon-1750237937.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone