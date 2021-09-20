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Наука
https://ria.ru/20210920/apple-1750939841.html
Смартфон iPhone 13 задержится на месяц
Смартфон iPhone 13 задержится на месяц - РИА Новости, 20.09.2021
Смартфон iPhone 13 задержится на месяц
"Профессиональные" iPhone 13 могут попасть в руки к первым покупателям позже, чем это обещала компания Apple на презентации нового поколения смартфонов. Об этом РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:08
2021-09-20T12:09
наука
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Профессиональные" iPhone 13 могут попасть в руки к первым покупателям позже, чем это обещала компания Apple на презентации нового поколения смартфонов. Об этом сообщает Gizmochina.Те, кто пытается купить iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.На российском сайте Apple пока смартфоны недоступны для оформления — предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ - такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.Все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.
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технологии, apple, apple iphone
12:08 20.09.2021 (обновлено: 12:09 20.09.2021)
 

Смартфон iPhone 13 задержится на месяц

© REUTERS / Brooks Kraft/Apple IncПрезентация iPhone 13 в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния
Презентация iPhone 13 в штаб-квартире компании Apple в Купертино, Калифорния - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© REUTERS / Brooks Kraft/Apple Inc
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. "Профессиональные" iPhone 13 могут попасть в руки к первым покупателям позже, чем это обещала компания Apple на презентации нового поколения смартфонов. Об этом сообщает Gizmochina.
Те, кто пытается купить iPhone 13 Pro и Pro Max США и Великобритании столкнулись со сдвигом сроков начала поставок. Так, сайт Apple оценивает доставку для этих моделей в несколько недель, с 18 по 25 октября.
На российском сайте Apple пока смартфоны недоступны для оформления — предзаказы откроются 22 сентября, тогда и станут известны реальные сроки поставки трубок. Наиболее доступным станет iPhone 13 mini с накопителем 128 ГБ - такой смартфон обойдется в 69 990 рублей.
Все новые iPhone оснащены процессором A15. Модели Pro получили дисплеи Super Retina XDR ProMotion с частотой 120 Гц. Также им досталась обновленная камера.
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