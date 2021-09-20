Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/aktivy-1750989666.html
Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов
Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов - РИА Новости, 20.09.2021
Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов
На площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный проблеме защиты активов шеринг-сервисов в России. Приглашенные эксперты обсудили перспективы развития... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T15:37
2021-09-20T16:13
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750990912_0:128:3052:1845_1920x0_80_0_0_63e330fd188ef7194fba59a1d53828f5.jpg
МОСКВА, 20 сен - Медиацентр ЦСР. На площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный проблеме защиты активов шеринг-сервисов в России. Приглашенные эксперты обсудили перспективы развития экономической модели, основанной на совместном потреблении товаров и услуг. Модератором мероприятия выступил Максим Башкатов, руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР.Открывая дискуссию, модератор отметил, что шеринг-модель формирует новые тренды и открывает новые возможности. "Это и "умный город" с развитием интеллектуальной транспортной и жилищной системы, и рациональное использование ресурсов, и создание новых бизнес-моделей. Вместе с тем, несмотря на свои достоинства, шеринг-экономика несет в себе определенные риски, связанные недобросовестными практиками некоторых участников", - поделился Башкатов.Андрей Писарцов, генеральный директор компании CHEP в России, отметил, что пулинг (один из типов шеринг-модели) сложнее аренды: "Паллеты оказываются в распоряжении большого количества пользователей, и в этом суть пулинга (многократное использование транспортной тары несколькими пользователями). Это экономит природные ресурсы и снижает объем отходов. Однако не все пользователи связаны договорными отношениями. Юридически мы работаем по договору аренды, который не отражает всех нюансов пулинга, понятие которого в законодательстве отсутствует. В итоге, мы сталкиваемся с невозвратом паллет некоторыми участниками рынка. Возможным решением проблемы мы видим разработку ГОСТа по пулингу. Это может защитить инновационную бизнес-модель и придаст импульс развитию шеринг-сервисов", - считает он.По словам Людмилы Булавкиной, соосновательницы платформы Rentmania, и Николая Стотыки, вице-президента компании Lindstrom Россия, их бизнес также сталкивается с проблемой защиты активов. "Поскольку специальные страховые продукты для шеринг-сервисов не разработаны, компании часто вынуждены самостоятельно обеспечивать безопасность своих активов. Отчасти в этом помогают новые технологии по идентификации и верификации пользователей, а также использование RFID-меток и собственные программы страхования. Обратная сторона медали заключается в том, что внедрение этих мер может привести к удорожанию сервисов, поэтому, не все компании готовы идти таким путем", - поделилась Булавкина.Алексей Зайцев, председатель технического комитета Росстандарта "Экономика замкнутого цикла, совместное потребление и устойчивое финансирование", отметил, что комитет планирует разработку стандарта для шеринга. "Этой работой также заняты коллеги и в других странах: пока единого стандарта для шеринга не существует, модель используется в самых разных отраслях и в каждой из них имеет свою специфику", - рассказал он.Подводя итоги дискуссии, Максим Башкатов высказал мнение о том, что оптимальным развитием событий может стать введение мягкого регулирования в отдельных отраслях шеринга (транспорт, аренда тары и др.): разработка новых ГОСТов, отраслевых стандартов и соглашений о лучших практиках. Такой подход поможет обеспечить необходимую гибкость и дальнейшие возможности для развития шеринг-сервисов в России.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750990912_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29a99caca54c00fd2e80f26f4a5d952e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
15:37 20.09.2021 (обновлено: 16:13 20.09.2021)
 

Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкСтанция проката электросамокатов в Москве
Станция проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - Медиацентр ЦСР. На площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный проблеме защиты активов шеринг-сервисов в России. Приглашенные эксперты обсудили перспективы развития экономической модели, основанной на совместном потреблении товаров и услуг. Модератором мероприятия выступил Максим Башкатов, руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР.
Открывая дискуссию, модератор отметил, что шеринг-модель формирует новые тренды и открывает новые возможности. "Это и "умный город" с развитием интеллектуальной транспортной и жилищной системы, и рациональное использование ресурсов, и создание новых бизнес-моделей. Вместе с тем, несмотря на свои достоинства, шеринг-экономика несет в себе определенные риски, связанные недобросовестными практиками некоторых участников", - поделился Башкатов.
Андрей Писарцов, генеральный директор компании CHEP в России, отметил, что пулинг (один из типов шеринг-модели) сложнее аренды: "Паллеты оказываются в распоряжении большого количества пользователей, и в этом суть пулинга (многократное использование транспортной тары несколькими пользователями). Это экономит природные ресурсы и снижает объем отходов. Однако не все пользователи связаны договорными отношениями. Юридически мы работаем по договору аренды, который не отражает всех нюансов пулинга, понятие которого в законодательстве отсутствует. В итоге, мы сталкиваемся с невозвратом паллет некоторыми участниками рынка. Возможным решением проблемы мы видим разработку ГОСТа по пулингу. Это может защитить инновационную бизнес-модель и придаст импульс развитию шеринг-сервисов", - считает он.
По словам Людмилы Булавкиной, соосновательницы платформы Rentmania, и Николая Стотыки, вице-президента компании Lindstrom Россия, их бизнес также сталкивается с проблемой защиты активов. "Поскольку специальные страховые продукты для шеринг-сервисов не разработаны, компании часто вынуждены самостоятельно обеспечивать безопасность своих активов. Отчасти в этом помогают новые технологии по идентификации и верификации пользователей, а также использование RFID-меток и собственные программы страхования. Обратная сторона медали заключается в том, что внедрение этих мер может привести к удорожанию сервисов, поэтому, не все компании готовы идти таким путем", - поделилась Булавкина.
Алексей Зайцев, председатель технического комитета Росстандарта "Экономика замкнутого цикла, совместное потребление и устойчивое финансирование", отметил, что комитет планирует разработку стандарта для шеринга. "Этой работой также заняты коллеги и в других странах: пока единого стандарта для шеринга не существует, модель используется в самых разных отраслях и в каждой из них имеет свою специфику", - рассказал он.
Подводя итоги дискуссии, Максим Башкатов высказал мнение о том, что оптимальным развитием событий может стать введение мягкого регулирования в отдельных отраслях шеринга (транспорт, аренда тары и др.): разработка новых ГОСТов, отраслевых стандартов и соглашений о лучших практиках. Такой подход поможет обеспечить необходимую гибкость и дальнейшие возможности для развития шеринг-сервисов в России.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
02:15Эксперт объяснил, как правильно выбирать онлайн-курсы
Лента новостейМолния