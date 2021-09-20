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Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов

Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов - РИА Новости, 20.09.2021

Эксперты обсудили проблемы защиты активов шеринг-сервисов

На площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный проблеме защиты активов шеринг-сервисов в России. Приглашенные эксперты обсудили перспективы развития... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T15:37

2021-09-20T15:37

2021-09-20T16:13

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МОСКВА, 20 сен - Медиацентр ЦСР. На площадке ЦСР прошел круглый стол, посвященный проблеме защиты активов шеринг-сервисов в России. Приглашенные эксперты обсудили перспективы развития экономической модели, основанной на совместном потреблении товаров и услуг. Модератором мероприятия выступил Максим Башкатов, руководитель направления "Правовое развитие" ЦСР.Открывая дискуссию, модератор отметил, что шеринг-модель формирует новые тренды и открывает новые возможности. "Это и "умный город" с развитием интеллектуальной транспортной и жилищной системы, и рациональное использование ресурсов, и создание новых бизнес-моделей. Вместе с тем, несмотря на свои достоинства, шеринг-экономика несет в себе определенные риски, связанные недобросовестными практиками некоторых участников", - поделился Башкатов.Андрей Писарцов, генеральный директор компании CHEP в России, отметил, что пулинг (один из типов шеринг-модели) сложнее аренды: "Паллеты оказываются в распоряжении большого количества пользователей, и в этом суть пулинга (многократное использование транспортной тары несколькими пользователями). Это экономит природные ресурсы и снижает объем отходов. Однако не все пользователи связаны договорными отношениями. Юридически мы работаем по договору аренды, который не отражает всех нюансов пулинга, понятие которого в законодательстве отсутствует. В итоге, мы сталкиваемся с невозвратом паллет некоторыми участниками рынка. Возможным решением проблемы мы видим разработку ГОСТа по пулингу. Это может защитить инновационную бизнес-модель и придаст импульс развитию шеринг-сервисов", - считает он.По словам Людмилы Булавкиной, соосновательницы платформы Rentmania, и Николая Стотыки, вице-президента компании Lindstrom Россия, их бизнес также сталкивается с проблемой защиты активов. "Поскольку специальные страховые продукты для шеринг-сервисов не разработаны, компании часто вынуждены самостоятельно обеспечивать безопасность своих активов. Отчасти в этом помогают новые технологии по идентификации и верификации пользователей, а также использование RFID-меток и собственные программы страхования. Обратная сторона медали заключается в том, что внедрение этих мер может привести к удорожанию сервисов, поэтому, не все компании готовы идти таким путем", - поделилась Булавкина.Алексей Зайцев, председатель технического комитета Росстандарта "Экономика замкнутого цикла, совместное потребление и устойчивое финансирование", отметил, что комитет планирует разработку стандарта для шеринга. "Этой работой также заняты коллеги и в других странах: пока единого стандарта для шеринга не существует, модель используется в самых разных отраслях и в каждой из них имеет свою специфику", - рассказал он.Подводя итоги дискуссии, Максим Башкатов высказал мнение о том, что оптимальным развитием событий может стать введение мягкого регулирования в отдельных отраслях шеринга (транспорт, аренда тары и др.): разработка новых ГОСТов, отраслевых стандартов и соглашений о лучших практиках. Такой подход поможет обеспечить необходимую гибкость и дальнейшие возможности для развития шеринг-сервисов в России.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы