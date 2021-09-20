https://ria.ru/20210920/afganistan-1751051554.html

США нацелены продолжать борьбу с ИГ* в Афганистане

США нацелены продолжать борьбу с ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 20.09.2021

США нацелены продолжать борьбу с ИГ* в Афганистане

США нацелены продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство – Вилаят Хорасан"* в Афганистане, несмотря на ошибочный удар беспилотника... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T21:11

2021-09-20T21:11

2021-09-20T21:11

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США нацелены продолжать борьбу с террористической группировкой "Исламское государство – Вилаят Хорасан"* в Афганистане, несмотря на ошибочный удар беспилотника по Кабулу, жертвами которого стали гражданские, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Ранее Пентагон по итогам проведенного расследования признал ошибочным удар беспилотника по Кабулу в конце августа, глава ведомства Ллойд Остин принес извинения за "ошибку"."Разумеется, намерение президента бороться с "ИГ- Вилаят Хорасан"* не изменилось", - заявила Псаки в ходе брифинга.Она сообщила, что Байден был проинформирован в пятницу утром об ошибочном ударе беспилотника США по Кабулу. Пресс-секретарь отметила, что президент США поддерживает проведение расследования произошедшего.Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби ранее заявлял, что американские военные не сомневаются в правильности авиаудара по машине в Кабуле. При этом военные не комментировали сообщения о большом числе жертв среди мирного населения, ссылаясь на необходимость завершения внутриведомственных проверок.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749931168.html

https://ria.ru/20210917/afganistan-1750474095.html

сша

кабул (город)

афганистан

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в мире, сша, кабул (город), афганистан, министерство обороны сша, ллойд остин