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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210920/aeroport-1750944175.html
Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула
Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула - РИА Новости, 20.09.2021
Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула
Единственный в Кабуле аэропорт официально открылся для внутренних и международных коммерческих рейсов, сообщил источник РИА Новости в управлении гражданской... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:32
2021-09-20T12:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Единственный в Кабуле аэропорт официально открылся для внутренних и международных коммерческих рейсов, сообщил источник РИА Новости в управлении гражданской авиации Афганистана.Источник отмечает, что вылеты и прилеты рейсов в кабульском аэропорту будут осуществляться с 6.00 до 18.00 по местному времени.Ранее сообщалось об осуществлении нескольких рейсов между Афганистаном и рядом стран, в том числе Катаром, Пакистаном и Ираном.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан
12:32 20.09.2021
 
Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула

Источник: аэропорт Кабула официально открылся для внутренних и международных рейсов

© AP Photo / Bernat ArmangueАэропорт Кабула
Аэропорт Кабула - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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КАБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Единственный в Кабуле аэропорт официально открылся для внутренних и международных коммерческих рейсов, сообщил источник РИА Новости в управлении гражданской авиации Афганистана.
Источник отмечает, что вылеты и прилеты рейсов в кабульском аэропорту будут осуществляться с 6.00 до 18.00 по местному времени.
Ранее сообщалось об осуществлении нескольких рейсов между Афганистаном и рядом стран, в том числе Катаром, Пакистаном и Ираном.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)ТалибанАфганистан
 
 
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