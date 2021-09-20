https://ria.ru/20210920/aeroport-1750944175.html

Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула

Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула - РИА Новости, 20.09.2021

Источник сообщил об официальном начале работы аэропорта Кабула

Единственный в Кабуле аэропорт официально открылся для внутренних и международных коммерческих рейсов, сообщил источник РИА Новости в управлении гражданской... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:32

2021-09-20T12:32

2021-09-20T12:32

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 20 сен - РИА Новости. Единственный в Кабуле аэропорт официально открылся для внутренних и международных коммерческих рейсов, сообщил источник РИА Новости в управлении гражданской авиации Афганистана.Источник отмечает, что вылеты и прилеты рейсов в кабульском аэропорту будут осуществляться с 6.00 до 18.00 по местному времени.Ранее сообщалось об осуществлении нескольких рейсов между Афганистаном и рядом стран, в том числе Катаром, Пакистаном и Ираном.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций. На следующий день был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан