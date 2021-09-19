https://ria.ru/20210919/zyuganov-1750768265.html

Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Зюганов проголосовал на выборах в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:58

2021-09-19T11:58

2021-09-19T11:58

выборы в государственную думу

политика

севастополь

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геннадий зюганов

госдума рф

яблоко

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в воскресенье проголосовал на выборах в Государственную думу, передает корреспондент РИА Новости.Зюганов проголосовал, как обычно, на избирательном участке № 142 в Доме творчества на Миуссах в Москве.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними будут проходить региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов - по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/vybory-1750764388.html

севастополь

ростовская область

москва

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