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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/zayavlenie-1750741547.html
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму - РИА Новости, 19.09.2021
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму
Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:51
2021-09-19T08:49
выборы в государственную думу
севастополь
франция
мид франции‎
госдума рф
выборы в государственную думу
обсе
владимир бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов выборов в Крыму.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран, среди которых Франция и Сербия прибыли в Крым наблюдать за ходом голосования. При этом представитель МИД Франции заявил, что страна не признает результаты парламентских выборов на полуострове.Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков ранее назвал заявление Парижа "странным и неадекватным" и подчеркнул, что позиция Запада по этому вопросу ни на что не влияет.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html
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севастополь, франция, мид франции‎, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, владимир бобков, россия
07:51 19.09.2021 (обновлено: 08:49 19.09.2021)
 
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму

Французский политик Вуазен призвал не делать голословных заявлений о выборах в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму
Вид на гору Ай-Петри и поселок Мисхор со стороны Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов выборов в Крыму.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран, среди которых Франция и Сербия прибыли в Крым наблюдать за ходом голосования. При этом представитель МИД Франции заявил, что страна не признает результаты парламентских выборов на полуострове.

"Нельзя до того, пока выборы не завершились, не признавать их и делать голословные заявления", — сказал РИА Новости Вуазен.

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков ранее назвал заявление Парижа "странным и неадекватным" и подчеркнул, что позиция Запада по этому вопросу ни на что не влияет.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией.
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Выборы в Государственную думуСевастопольФранцияМИД Франции‎Госдума РФВыборы в Государственную думуОБСЕВладимир БобковРоссия
 
 
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