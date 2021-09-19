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Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму - РИА Новости, 19.09.2021
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму
Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T07:51
2021-09-19T07:51
2021-09-19T08:49
выборы в государственную думу
севастополь
франция
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выборы в государственную думу
обсе
владимир бобков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен призвал не делать голословных заявлений о непризнании итогов выборов в Крыму.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из нескольких стран, среди которых Франция и Сербия прибыли в Крым наблюдать за ходом голосования. При этом представитель МИД Франции заявил, что страна не признает результаты парламентских выборов на полуострове.Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков ранее назвал заявление Парижа "странным и неадекватным" и подчеркнул, что позиция Запада по этому вопросу ни на что не влияет.Голосование проходит с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, ещё 225 – по одномандатным округам в один тур.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает регион своей, но временно оккупированной территорией.
https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html
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севастополь, франция, мид франции, госдума рф, выборы в государственную думу, обсе, владимир бобков, россия
07:51 19.09.2021 (обновлено: 08:49 19.09.2021)
Французский политик призвал не делать голословных выводов о выборах в Крыму
Французский политик Вуазен призвал не делать голословных заявлений о выборах в Крыму