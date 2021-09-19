В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных
В Израиле задержали последних двух сбежавших из тюрьмы "Гильбоа" палестинских заключенных
© AP Photo / Ariel SchalitЗаключенные в тюрьме, Израиль
© AP Photo / Ariel Schalit
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Последние остававшиеся на свободе двое палестинских заключенных, которые ранее совершили побег из тюрьмы "Гильбоа", пойманы в Израиле, сообщила участвовавшая в поимке израильская армия.
Шесть палестинских заключенных сбежали из тюрьмы "Гильбоа" на севере Израиля в начале сентября. Ранее были задержаны четверо из шести бежавших (среди них, в частности, 45-летний Захария Зубейди, один из лидеров военизированной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы").
"В ходе совместной операции с участием агентства безопасности Израиля, израильской полиции и армии обороны Израиля были пойманы оставшиеся два террориста, сбежавшие из тюрьмы "Гильбоа", - говорится в опубликованном в Twitter сообщении армии.
Отмечается, что оба задержанных "сдались после того, как были окружены силами безопасности, которые действовали точно на основе достоверных разведданных".
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