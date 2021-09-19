https://ria.ru/20210919/zaderzhanie-1750738506.html

В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных

В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных - РИА Новости, 19.09.2021

В Израиле задержали последних двух сбежавших палестинских заключенных

Последние остававшиеся на свободе двое палестинских заключенных, которые ранее совершили побег из тюрьмы "Гильбоа", пойманы в Израиле, сообщила участвовавшая в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T05:10

2021-09-19T05:10

2021-09-19T05:10

в мире

израиль

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Последние остававшиеся на свободе двое палестинских заключенных, которые ранее совершили побег из тюрьмы "Гильбоа", пойманы в Израиле, сообщила участвовавшая в поимке израильская армия.Шесть палестинских заключенных сбежали из тюрьмы "Гильбоа" на севере Израиля в начале сентября. Ранее были задержаны четверо из шести бежавших (среди них, в частности, 45-летний Захария Зубейди, один из лидеров военизированной группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы").Отмечается, что оба задержанных "сдались после того, как были окружены силами безопасности, которые действовали точно на основе достоверных разведданных".

https://ria.ru/20210913/izrail-1749797972.html

израиль

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2021

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в мире, израиль