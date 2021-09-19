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Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов
Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Брянской области на момент окончания голосования предварительно составила 65%, сообщила РИА Новости председатель РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:37
2021-09-19T20:37
2021-09-19T20:54
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БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Брянской области на момент окончания голосования предварительно составила 65%, сообщила РИА Новости председатель облизбиркома Елена Анненкова."Явка на момент окончания голосования предварительно составила 65%", - сказала собеседница агентства.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В Брянской области на выборах в Госдуму в 2016 году итоговая явка составила 55,12%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.
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политика, выборы, брянская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
20:37 19.09.2021 (обновлено: 20:54 19.09.2021)
Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов
Явка на выборах в Госдуму РФ в Брянской области предварительно составила 65 процентов