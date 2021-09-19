https://ria.ru/20210919/yavka-1750842523.html

Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов

Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Госдуму в Брянской области составила 65 процентов

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Брянской области на момент окончания голосования предварительно составила 65%, сообщила РИА Новости председатель РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:37

2021-09-19T20:37

2021-09-19T20:54

выборы в государственную думу

политика

выборы

брянская область

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750548840_0:0:3400:1914_1920x0_80_0_0_53c16a6b7092a9c8030b624ad25f3655.jpg

БРЯНСК, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Брянской области на момент окончания голосования предварительно составила 65%, сообщила РИА Новости председатель облизбиркома Елена Анненкова."Явка на момент окончания голосования предварительно составила 65%", - сказала собеседница агентства.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В Брянской области на выборах в Госдуму в 2016 году итоговая явка составила 55,12%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, брянская область, госдума рф, выборы в государственную думу, россия