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В Карелии явка на выборах в Госдуму превысила 37 процентов

В Карелии явка на выборах в Госдуму превысила 37 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

В Карелии явка на выборах в Госдуму превысила 37 процентов

Явка избирателей на выборах в Карелии к 18.00 воскресенья составила 37,36%, информирует ЦИК республики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:18

2021-09-19T20:18

2021-09-19T20:18

выборы в государственную думу

политика

республика карелия

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Карелии к 18.00 воскресенья составила 37,36%, информирует ЦИК республики."В Карелии продолжается голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. По состоянию на 18.00 19 сентября явка избирателей составила 190 375 человек, что составляет 37,36% от числа избирателей Карелии", - говорится в сообщении.В Карелии проходят выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

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политика, республика карелия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия