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Явка на выборах в Липецкой области составила около 50 процентов
Явка на выборах в Липецкой области составила около 50 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Липецкой области составила около 50 процентов
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и облсовета в Липецкой области на 18.00 составила 49,12%, сообщил облизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:49
2021-09-19T19:49
2021-09-19T19:49
выборы в государственную думу
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липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и облсовета в Липецкой области на 18.00 составила 49,12%, сообщил облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."По состоянию на 18.00 в регионе проголосовали 49,12% (446 015 человек)", - говорится в сообщении.В Липецкой области на выборах в Госдуму в 2016 году к 18.00 мск явка составила 43,39%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.В Липецкой области, по данным избирательной комиссии региона, на 1 июля 2021 года зарегистрированы 913 503 избирателя.
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политика, выборы, липецкая область, госдума рф, выборы в государственную думу
Явка на выборах в Липецкой области составила около 50 процентов
Явка на выборах в Липецкой области на 18.00 составила менее 50 процентов