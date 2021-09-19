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Явка избирателей на выборах в Татарстане составила почти 75 процентов

Явка избирателей на выборах в Татарстане составила почти 75 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка избирателей на выборах в Татарстане составила почти 75 процентов

Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 18.00 воскресенья составила 74,9%, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:39

2021-09-19T19:39

2021-09-19T19:39

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КАЗАНЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Татарстане на 18.00 воскресенья составила 74,9%, сообщает Центризбирком республики.Голосование на думских и иных выборах в 2021 году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. В Татарстане также проходят дополнительные выборы депутатов Госсовета республики и выборы депутатов представительных органов муниципальных образований."По данным системы ГАС "Выборы", на 18.00 в Татарстане проголосовали 74,9% от общего числа избирателей", - говорится в сообщении.На предыдущих выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ 18 сентября 2016 года в Татарстане на 18.00 проголосовали 69,41% избирателей. Общая явка в республике пять лет назад составляла 78,79%. По данным на 1 июля 2021 года, в Татарстане активным избирательным правом обладают более 2,93 миллиона жителей. В республике работают 2810 избирательных участков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия