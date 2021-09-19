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Явка в Подмосковье превысила 41 процент

Явка в Подмосковье превысила 41 процент - РИА Новости, 19.09.2021

Явка в Подмосковье превысила 41 процент

Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18.00 составила 41,7%, сообщил Мособлизбирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:20

2021-09-19T19:20

2021-09-19T19:21

выборы в государственную думу

политика

московская область (подмосковье)

госдума рф

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18.00 составила 41,7%, сообщил Мособлизбирком."По состоянию на 18:00 на территории Московской области явка составила более 41,7%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, московская область (подмосковье), госдума рф