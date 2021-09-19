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Явка в Подмосковье превысила 41 процент
Явка в Подмосковье превысила 41 процент - РИА Новости, 19.09.2021
Явка в Подмосковье превысила 41 процент
Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18.00 составила 41,7%, сообщил Мособлизбирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:20
2021-09-19T19:20
2021-09-19T19:21
выборы в государственную думу
политика
московская область (подмосковье)
госдума рф
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18.00 составила 41,7%, сообщил Мособлизбирком."По состоянию на 18:00 на территории Московской области явка составила более 41,7%", - говорится в сообщении.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, московская область (подмосковье), госдума рф
19:20 19.09.2021 (обновлено: 19:21 19.09.2021)
Явка в Подмосковье превысила 41 процент
Явка избирателей на выборах в Подмосковье на 18.00 составила 41,7 процента