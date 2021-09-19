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В Калининградской области проголосовали около 35 процентов избирателей
В Калининградской области проголосовали около 35 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Калининградской области проголосовали около 35 процентов избирателей
Около 35% избирателей в Калининградской области проголосовали на выборах в Госдуму по данным на 15.00 (16.00 мск), сообщили журналистам в калининградской... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:56
2021-09-19T17:56
2021-09-19T17:56
выборы в государственную думу
политика
калининград
калининградская область
калининградская областная дума
госдума рф
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КАЛИНИНГРАД, 19 сен - РИА Новости. Около 35% избирателей в Калининградской области проголосовали на выборах в Госдуму по данным на 15.00 (16.00 мск), сообщили журналистам в калининградской областной избирательной комиссии."На выборах депутатов Государственной Думы средняя явка по региону на 15.00 составила 34,38%. Наибольшая явка в Ладушкинском городском округе – 56,62%. В Калининграде явка следующая: Ленинградский район – 27,46%, Московский район – 29,42%, Центральный район – 32,86%", - сообщили в избиркоме.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходит с 17 по 19 сентября. Кроме депутатов Госдумы, жители Калининградской области выбирают депутатов областной думы и окружных советов в восьми муниципальных образованиях, в том числе в Калининграде. Средняя явка на выборах депутатов Калининградской областной думы по данным на 15 часов (16.00 мск) составила 33,73%.По информации избиркома, численность избирателей в Калининградской области составляет более 822 тысяч человек. В регионе образован 561 избирательный участок, все они работают с соблюдением мер санитарной защиты, оснащены системой видеонаблюдения и видеофиксации.
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политика, калининград, калининградская область, калининградская областная дума, госдума рф
В Калининградской области проголосовали около 35 процентов избирателей
В Калининградской области к 15:00 проголосовали 34,38 процента избирателей