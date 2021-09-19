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Явка на выборах в Нижегородской области составила 28 процентов

Явка на выборах в Нижегородской области составила 28 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Нижегородской области составила 28 процентов

Явка в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 10 часам третьего дня голосования составила 28%, сообщили... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:26

2021-09-19T12:26

2021-09-19T12:26

выборы в государственную думу

политика

севастополь

нижегородская область

москва

госдума рф

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Явка в Нижегородской области на выборах в Госдуму ФС РФ и законодательное собрание региона к 10 часам третьего дня голосования составила 28%, сообщили журналистам в облизбиркоме"По состоянию на 10.00 19 сентября явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму (ФС - ред.) РФ составила 28,12%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 27,7%", - сообщили в облизбиркоме.Кроме того, по состоянию на 10.00 дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 82% включенных в список избирателей, голосующих онлайн. Всего в список избирателей, голосующих с помощью дистанционного электронного голосования, в регионе включено 126 тысяч 493 избирателя.В свою очередь аппарат уполномоченного по правам человека в Нижегородской области, сообщает, что его сотрудники за первые два дня голосования посетили 103 избирательных участка."Можно говорить о том, что большинство участков готово к приему маломобильных граждан, оснащено пандусами и другими техническими средствами, которые существуют на входных группах. В Нижегородской области есть несколько участков, находящихся на втором этаже. Проблему стараются решать, но, к сожалению, не всегда получается", - цитируются в сообщении слова регионального омбудсмена Оксаны Кислицыной.По ее словам, все замечания, которые были высказаны сотрудниками аппарата омбудсмена на избирательных участках, достаточно быстро решаются. "На горячую линию Уполномоченного по правам человека в течение второго дня голосования поступило три обращения. Один звонок касался встречи с кандидатами, второй – вопроса, где человек может проголосовать, третий – жалоба на то, что избиратель не смог проголосовать. Там нужно было просто заранее подать соответствующе заявление. К сожалению, избиратель этого не знал", - рассказала Кислицына.По решению ЦИК голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также ещё в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.На территории Нижегородской области 17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы ФС РФ восьмого созыва, законодательного собрания региона седьмого созыва, а также муниципальные выборы, которые назначены в 32 районах, муниципальных и городских округах Нижегородской области.Явка избирателей на выборах в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва 18 сентября 2016 года в Нижегородской области составила 44,4%. В Нижегородской области численность избирателей на 1 июля 2021 года составляет 2 527 990 человек.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, нижегородская область, москва, госдума рф, россия