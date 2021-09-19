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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750765337.html
ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму
ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму
Максимальную явку на выборах глав регионов в девяти субъектах России к 11 утра третьего дня голосования пока зафиксировали в республиках Чечня и Тува — 73,64% и РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:40
2021-09-19T12:14
выборы в государственную думу
политика
республика тыва
цик рф
чеченская республика (чечня)
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Максимальную явку на выборах глав регионов в девяти субъектах России к 11 утра третьего дня голосования пока зафиксировали в республиках Чечня и Тува — 73,64% и 66,98% соответственно.Данные приведены на информационном табло в ЦИК.В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68 процента избирателей, в Белгородской области — 38,93 процента, Тульской области — 37,25 процента, Хабаровской крае — 35,07 процента. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15 и 24,32 процента.По стране в целом на 10.00 по московскому времени явка составила 35,69 процента. В столице к этому же времени выбор сделали 36,37 процента от общего числа избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
республика тыва
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политика, республика тыва, цик рф, чеченская республика (чечня), россия
11:40 19.09.2021 (обновлено: 12:14 19.09.2021)
 
ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму

Самую высокую явку на выборах в Госдуму зафиксировали в Чечне и Тыве

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен РИА Новости. Максимальную явку на выборах глав регионов в девяти субъектах России к 11 утра третьего дня голосования пока зафиксировали в республиках Чечня и Тува — 73,64% и 66,98% соответственно.
Данные приведены на информационном табло в ЦИК.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68 процента избирателей, в Белгородской области — 38,93 процента, Тульской области — 37,25 процента, Хабаровской крае — 35,07 процента. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15 и 24,32 процента.
По стране в целом на 10.00 по московскому времени явка составила 35,69 процента. В столице к этому же времени выбор сделали 36,37 процента от общего числа избирателей.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаРеспублика ТываЦИК РФЧеченская республика (Чечня)Россия
 
 
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