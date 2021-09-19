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ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму

ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

ЦИК назвал регионы с самой высокой явкой на выборах в Госдуму

Максимальную явку на выборах глав регионов в девяти субъектах России к 11 утра третьего дня голосования пока зафиксировали в республиках Чечня и Тува — 73,64% и РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:40

2021-09-19T11:40

2021-09-19T12:14

выборы в государственную думу

политика

республика тыва

цик рф

чеченская республика (чечня)

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Максимальную явку на выборах глав регионов в девяти субъектах России к 11 утра третьего дня голосования пока зафиксировали в республиках Чечня и Тува — 73,64% и 66,98% соответственно.Данные приведены на информационном табло в ЦИК.В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68 процента избирателей, в Белгородской области — 38,93 процента, Тульской области — 37,25 процента, Хабаровской крае — 35,07 процента. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15 и 24,32 процента.По стране в целом на 10.00 по московскому времени явка составила 35,69 процента. В столице к этому же времени выбор сделали 36,37 процента от общего числа избирателей.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Членов нижней палаты избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, республика тыва, цик рф, чеченская республика (чечня), россия