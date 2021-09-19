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В Ростовской области проголосовали 80 процентов онлайн-избирателей
В Ростовской области проголосовали 80 процентов онлайн-избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Ростовской области проголосовали 80 процентов онлайн-избирателей
Более 80 процентов избирателей в Ростовской области, записавшихся на дистанционное электронное голосование, проголосовали в первые два дня выборов в Госдуму ФС... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:55
2021-09-19T10:55
2021-09-19T10:55
выборы в государственную думу
политика
ростовская область
госдума рф
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 сен - РИА Новости. Более 80 процентов избирателей в Ростовской области, записавшихся на дистанционное электронное голосование, проголосовали в первые два дня выборов в Госдуму ФС РФ, сообщает облизбирком."В течение двух суток дистанционно проголосовали более 250 тысяч избирателей области – свыше 80% от всех подавших заявления для участия в дистанционном голосовании", - говорится в сообщении.Голосование на выборах в Госдуму проходит с 17 по 19 сентября. Жители Ростовской области участвуют также в довыборах депутата заксобрания области и распределении депутатских мандатов в городских и сельских поселениях. Всего в регионе организовано свыше 2,5 тысячи избирательных участков, численность избирателей – 3 182 628 человек.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. Для участия в дистанционном электронном голосовании подали заявления 302 527 избирателей Ростовской области.
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политика, ростовская область, госдума рф
В Ростовской области проголосовали 80 процентов онлайн-избирателей
В Ростовской области проголосовали 80 процентов онлайн-избирателей за два дня выборов