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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750749223.html
В Новосибирской области явка на выборах составила 23,8 процента к 12:00
В Новосибирской области явка на выборах составила 23,8 процента к 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Новосибирской области явка на выборах составила 23,8 процента к 12:00
Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ к полудню основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней в Новосибирской области составила 23,8%, в Томской,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:36
2021-09-19T09:36
выборы в государственную думу
политика
томская область
новосибирская область
новосибирск
госдума рф
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ к полудню основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней в Новосибирской области составила 23,8%, в Томской, где также выбирают областной парламент - около 27%, сообщают облизбиркомы."По данным на 12.00 (08.00 мск) предварительная явка в целом по Новосибирской области составила 23,86%. В разрезе города Новосибирска – 17,24%", - сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо. По ее данным, явка по одномандатному округу 135 составила 24,22%, по округу 136 – 23,31%, по 137-му – 26,91%, по 138-му - 21,17%.Глава облизбиркома сообщила, что в течение первых двух дней и половины третьего дня голосования происшествий, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в регионе не зафиксировано. По ее словам, абсолютное большинство жалоб не подтверждается."Никаких серьезных нарушений, которые бы повлекли за собой признание голосования на каком-либо из участков, недействительным не установлено", - сказала она.По данным облизбиркома Томской области, на 12.00 местного времени явка на выборах в законодательную Думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 26,82%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 27,20%, по округу 182 – 27,67%.На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в один день 18 сентября 2016 года в Новосибирской области явка избирателей в единый день голосования к полудню местного времени составляла 11,59%. В Томской области на то же время в 2016 году явка на одномандатном округе 181 составляла 11,59%, а на округе 182 – 12,69%. На выборах в областной парламент к полудню тогда тогда проголосовали 12,14% избирателей.
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политика, томская область, новосибирская область, новосибирск, госдума рф
09:36 19.09.2021
 
В Новосибирской области явка на выборах составила 23,8 процента к 12:00

В Новосибирской области явка на выборах в Госдуму составила 23,8 процента к 12:00

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске
Девушка во время голосования на избирательном участке в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ к полудню основного дня голосования с учетом двух предыдущих дней в Новосибирской области составила 23,8%, в Томской, где также выбирают областной парламент - около 27%, сообщают облизбиркомы.
"По данным на 12.00 (08.00 мск) предварительная явка в целом по Новосибирской области составила 23,86%. В разрезе города Новосибирска – 17,24%", - сообщила журналистам глава новосибирского облизбиркома Ольга Благо. По ее данным, явка по одномандатному округу 135 составила 24,22%, по округу 136 – 23,31%, по 137-му – 26,91%, по 138-му - 21,17%.
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Вчера, 16:37Выборы в Государственную думу
Глава облизбиркома сообщила, что в течение первых двух дней и половины третьего дня голосования происшествий, которые могли бы повлиять на результаты голосования, в регионе не зафиксировано. По ее словам, абсолютное большинство жалоб не подтверждается.
"Никаких серьезных нарушений, которые бы повлекли за собой признание голосования на каком-либо из участков, недействительным не установлено", - сказала она.
По данным облизбиркома Томской области, на 12.00 местного времени явка на выборах в законодательную Думу Томской области с учетом двух предыдущих дней составила 26,82%, на выборах в Госдуму РФ по округу 181 – 27,20%, по округу 182 – 27,67%.
На предыдущих выборах в Госдуму, которые проходили в один день 18 сентября 2016 года в Новосибирской области явка избирателей в единый день голосования к полудню местного времени составляла 11,59%. В Томской области на то же время в 2016 году явка на одномандатном округе 181 составляла 11,59%, а на округе 182 – 12,69%. На выборах в областной парламент к полудню тогда тогда проголосовали 12,14% избирателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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