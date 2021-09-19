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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/yavka-1750739156.html
Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов
Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов
Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 20.00 местного времени в субботу составила более 19%, сообщает областной Избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:00
2021-09-19T06:00
выборы в государственную думу
политика
иркутск
госдума рф
россия
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 20.00 местного времени в субботу составила более 19%, сообщает областной Избирком.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 млн человек.На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 36,5%, Балаганского 38,48%, Аларского районов 33,65%. В Иркутске на избирательные участки пришли 18,95% (87 544 избирателя).Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
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политика, иркутск, госдума рф, россия
06:00 19.09.2021
 
Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов

В Иркутской области второй день выборов завершился явкой в более 19 процентов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожилая женщина во время голосования на избирательном участке
Пожилая женщина во время голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 20.00 местного времени в субботу составила более 19%, сообщает областной Избирком.
В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 млн человек.

"Явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в Иркутской области 18 сентября на 20.00 составила 19,41% (357 663 человека)", - говорится в сообщении.

На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 36,5%, Балаганского 38,48%, Аларского районов 33,65%. В Иркутске на избирательные участки пришли 18,95% (87 544 избирателя).
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
 
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