https://ria.ru/20210919/yavka-1750739156.html

Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов

Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов

Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 20.00 местного времени в субботу составила более 19%, сообщает областной Избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T06:00

2021-09-19T06:00

2021-09-19T06:00

выборы в государственную думу

политика

иркутск

госдума рф

россия

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ИРКУТСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Иркутской области на выборах в Государственную думу на 20.00 местного времени в субботу составила более 19%, сообщает областной Избирком.В Иркутской области проходят 92 избирательные кампании: выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительные выборы депутатов законодательного собрания региона третьего созыва по двум округам и выборы в ряде муниципалитетов. Выборы проходят в течение трех дней 17, 18 и 19 сентября. В регионе работают 1861 участок. В Иркутской области численность избирателей составляет более 1,8 млн человек.На этих выборах высокую явку демонстрируют избиратели Катангского 36,5%, Балаганского 38,48%, Аларского районов 33,65%. В Иркутске на избирательные участки пришли 18,95% (87 544 избирателя).Голосование организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

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политика, иркутск, госдума рф, россия