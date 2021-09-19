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Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае - РИА Новости, 19.09.2021
Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Действующий вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах в Камчатском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 44,22%... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:34
2021-09-19T21:34
2021-09-19T21:49
выборы в государственную думу
политика
камчатский край
ирина яровая
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах в Камчатском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 44,22% протоколов.На данный момент, по данным ЦИК, Яровая набирает 39,85% голосов. За ней следует кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 19,19%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, камчатский край, ирина яровая, госдума рф
21:34 19.09.2021 (обновлено: 21:49 19.09.2021)
Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае
Яровая побеждает на выборах в ГД на территории Камчатского края с 39,85 процента голосов