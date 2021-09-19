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Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае

Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае - РИА Новости, 19.09.2021

Яровая побеждает на выборах в Госдуму в Камчатском крае

Действующий вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах в Камчатском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 44,22%... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:34

2021-09-19T21:34

2021-09-19T21:49

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

ирина яровая

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Действующий вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует на выборах в Камчатском одномандатном округе, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 44,22% протоколов.На данный момент, по данным ЦИК, Яровая набирает 39,85% голосов. За ней следует кандидат от КПРФ Роман Литвинов с 19,19%.

камчатский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, камчатский край, ирина яровая, госдума рф