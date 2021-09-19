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На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия"
На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия"
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Чечни с 87,61% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:17
2021-09-19T23:17
2021-09-19T23:18
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Чечни с 87,61% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.У КПРФ 6,32% голосов, у партии "Справедливая Россия - За правду" - 6,08%.
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня)
23:17 19.09.2021 (обновлено: 23:18 19.09.2021)
На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия"
"Единая Россия" набирает 87,61 процентов на выборах в парламент Чеченской республики