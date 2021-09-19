https://ria.ru/20210919/vybory-1750863821.html

На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия"

На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021

На выборах в парламент Чеченской республики лидирует "Единая Россия"

"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Чечни с 87,61% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:17

2021-09-19T23:17

2021-09-19T23:18

выборы в государственную думу

политика

единая россия

выборы в государственную думу

чеченская республика (чечня)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750819777_0:0:3370:1896_1920x0_80_0_0_120730a0372a6bc8734d9ac771332043.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в парламент Чечни с 87,61% голосов после обработки 0,20% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.У КПРФ 6,32% голосов, у партии "Справедливая Россия - За правду" - 6,08%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, выборы в государственную думу, чеченская республика (чечня)