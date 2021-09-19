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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Ингушетии
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Ингушетии - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Ингушетии
"Единая Россия" лидирует с 73,59% на выборах депутатов Народного собрания - парламента Республики Ингушетия, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:00
2021-09-19T23:00
2021-09-19T23:01
выборы в государственную думу
политика
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единая россия
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цик рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 73,59% на выборах депутатов Народного собрания - парламента Республики Ингушетия, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после обработки 2,92% протоколов "Единая Россия" набирает 73,59%, КПРФ - 11,96%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,46%, ЛДПР - 4,28%.
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РИА Новости
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политика, республика ингушетия, единая россия, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия
23:00 19.09.2021 (обновлено: 23:01 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов парламента Ингушетии
ЕР лидирует с 73,59 процента голосов на выборах депутатов парламента Ингушетии