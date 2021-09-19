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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области с 60% голосов избирателей, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:53

2021-09-19T22:53

2021-09-19T23:14

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

единая россия

выборы в государственную думу

россия

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БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области с 60% голосов избирателей, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова после обработки 41 протокола."Обработан 41 протокол. "Единая Россия" - 60%, КПРФ -15,40%, ЛДПР – 8,70, "Справедливая Россия – за Правду" – 5,26%, - сообщила собеседница агентства.Яка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Брянской области на момент окончания голосования предварительно составила 65%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, брянская область, госдума рф, единая россия, выборы в государственную думу, россия