https://ria.ru/20210919/vybory-1750861016.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области с 60% голосов избирателей, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:53
2021-09-19T22:53
2021-09-19T23:14
выборы в государственную думу
политика
брянская область
госдума рф
единая россия
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750829833_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_5152497bf28e4506678bad875f2899e6.jpg
БРЯНСК, 19 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области с 60% голосов избирателей, сообщила председатель областной избирательной комиссии Елена Анненкова после обработки 41 протокола."Обработан 41 протокол. "Единая Россия" - 60%, КПРФ -15,40%, ЛДПР – 8,70, "Справедливая Россия – за Правду" – 5,26%, - сообщила собеседница агентства.Яка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Брянской области на момент окончания голосования предварительно составила 65%.
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750829833_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_0345b302ae97995fa4095183d2364cd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, брянская область, госдума рф, единая россия, выборы в государственную думу, россия
22:53 19.09.2021 (обновлено: 23:14 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Брянской области с 60 процентами голосов