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"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии

"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии

Партия "Единая Россия" набирает 92,39% на выборах в Государственное собрание Республики Мордовия, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:42

2021-09-19T22:42

2021-09-19T22:43

выборы в государственную думу

политика

единая россия

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 92,39% на выборах в Государственное собрание Республики Мордовия, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после обработки 0,13% протоколов "Единая России" набирает 92,39%, ЛДПР - 5,43%, КПРФ - 2,17%, "Справедливая Россия - За правду" - 0,00%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, выборы в государственную думу