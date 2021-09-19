https://ria.ru/20210919/vybory-1750859518.html
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии
Партия "Единая Россия" набирает 92,39% на выборах в Государственное собрание Республики Мордовия, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:42
2021-09-19T22:42
2021-09-19T22:43
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816818_0:73:3145:1842_1920x0_80_0_0_8acce07269bccd24e63738c9f8448963.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 92,39% на выборах в Государственное собрание Республики Мордовия, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после обработки 0,13% протоколов "Единая России" набирает 92,39%, ЛДПР - 5,43%, КПРФ - 2,17%, "Справедливая Россия - За правду" - 0,00%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816818_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_d3135c9ca2e732806577800e5277b383.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, выборы в государственную думу
22:42 19.09.2021 (обновлено: 22:43 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах Госсобрания Мордовии
"Единая Россия" набирает на выборах Госсобрания Мордовии 92,39 процента голосов