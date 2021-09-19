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Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов

Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов - РИА Новости, 19.09.2021

Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов

Замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн лидирует на РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:55

2021-09-19T21:55

2021-09-19T21:55

выборы в государственную думу

политика

александр хинштейн

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн лидирует на выборах по Самарскому избирательном округу, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,41% протоколов.Согласно данным Центризбиркома, Хинштейн лидирует по Самарскому избирательном округу на выборах в Госдуму: после обработки 1,41% протоколов УИК он набирает 69,11%.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, александр хинштейн, единая россия, госдума рф