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Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов
Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов - РИА Новости, 19.09.2021
Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов
Замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн лидирует на РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:55
2021-09-19T21:55
2021-09-19T21:55
выборы в государственную думу
политика
александр хинштейн
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Замсекретаря генсовета ЕР, глава комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн лидирует на выборах по Самарскому избирательном округу, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 1,41% протоколов.Согласно данным Центризбиркома, Хинштейн лидирует по Самарскому избирательном округу на выборах в Госдуму: после обработки 1,41% протоколов УИК он набирает 69,11%.
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политика, александр хинштейн, единая россия, госдума рф
Хинштейн лидирует в Самарском округе с 69,11 процента голосов
В Самарском избирательном округе лидирует Александр Хинштейн с 69,11 процента голосов