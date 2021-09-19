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"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО
"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа с 51,16% голосов после обработки 0,13% протоколов,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:47
2021-09-19T21:47
2021-09-19T21:47
выборы в государственную думу
политика
единая россия
выборы в государственную думу
ханты-мансийский автономный округ
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа с 51,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, на выборах депутатов Думы округа обработано 0,13% протоколов, ЕР набирает 51,16% голосов, второе место делят КПРФ и ЛДПР (по 10,47% голосов), у партии "Справедливая Россия - За правду" 6,4% голосов.
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политика, единая россия, выборы в государственную думу, ханты-мансийский автономный округ, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО
"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО с 51,16 процента голосов