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"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО

"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Думу ХМАО

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа с 51,16% голосов после обработки 0,13% протоколов,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:47

2021-09-19T21:47

2021-09-19T21:47

выборы в государственную думу

политика

единая россия

выборы в государственную думу

ханты-мансийский автономный округ

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа с 51,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, на выборах депутатов Думы округа обработано 0,13% протоколов, ЕР набирает 51,16% голосов, второе место делят КПРФ и ЛДПР (по 10,47% голосов), у партии "Справедливая Россия - За правду" 6,4% голосов.

ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, выборы в государственную думу, ханты-мансийский автономный округ, россия