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В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах

В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах

"Единая Россия" одерживает убедительную победу на выборах в РФ как по спискам, так и по одномандатным округам, выборы в Госдуму проходили в честной и... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:40

2021-09-19T21:40

2021-09-19T21:45

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

россия

евгений ревенко

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" одерживает убедительную победу на выборах в РФ как по спискам, так и по одномандатным округам, выборы в Госдуму проходили в честной и конкурентной борьбе, заявил журналистам замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко."По тем данным, которые мы получаем, "Единая Россия" одерживает убедительную победу как по спискам, так и по одномандатным округам. Избиратели проявили достаточно высокую активность и явка сопоставима с той, которая была на выборах в Госдуму в 2016 году", - отметил Ревенко.Выборы в Госдуму, подчеркнул он, "проходили в честной и конкурентной борьбе".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, россия, евгений ревенко