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В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах
В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах
"Единая Россия" одерживает убедительную победу на выборах в РФ как по спискам, так и по одномандатным округам, выборы в Госдуму проходили в честной и... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:40
2021-09-19T21:40
2021-09-19T21:45
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
россия
евгений ревенко
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" одерживает убедительную победу на выборах в РФ как по спискам, так и по одномандатным округам, выборы в Госдуму проходили в честной и конкурентной борьбе, заявил журналистам замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко."По тем данным, которые мы получаем, "Единая Россия" одерживает убедительную победу как по спискам, так и по одномандатным округам. Избиратели проявили достаточно высокую активность и явка сопоставима с той, которая была на выборах в Госдуму в 2016 году", - отметил Ревенко.Выборы в Госдуму, подчеркнул он, "проходили в честной и конкурентной борьбе".
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политика, единая россия, госдума рф, россия, евгений ревенко
21:40 19.09.2021 (обновлено: 21:45 19.09.2021)
В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах
В "Единой России" заявили об убедительной победе партии на выборах