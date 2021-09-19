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Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах

Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах - РИА Новости, 19.09.2021

Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах

В 10 регионах России на выборах были вбросы бюллетеней, это зафиксировали камеры видеонаблюдения, заявил член Совета по правам человека Александр Брод. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:32

2021-09-19T21:32

2021-09-19T21:32

выборы в государственную думу

политика

александр брод

госдума рф

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В 10 регионах России на выборах были вбросы бюллетеней, это зафиксировали камеры видеонаблюдения, заявил член Совета по правам человека Александр Брод.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах России."Уже сейчас известно, что как минимум в 10 субъектах, где были случаи вбросов, было видеонаблюдение, фиксация этого, подключились наблюдатели. От камеры ничего не скроешь", - сказал Брод на марафоне "Ночь выборов".По его словам, выявлены случаи, когда урну пытались скрыть от видеонаблюдения спиной, шариками и картонкой.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, александр брод, госдума рф, элла памфилова, россия