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Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах
Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах - РИА Новости, 19.09.2021
Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах
В 10 регионах России на выборах были вбросы бюллетеней, это зафиксировали камеры видеонаблюдения, заявил член Совета по правам человека Александр Брод. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:32
2021-09-19T21:32
2021-09-19T21:32
выборы в государственную думу
политика
александр брод
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россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В 10 регионах России на выборах были вбросы бюллетеней, это зафиксировали камеры видеонаблюдения, заявил член Совета по правам человека Александр Брод.Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что подтвердилось 12 случаев вбросов бюллетеней в восьми субъектах России."Уже сейчас известно, что как минимум в 10 субъектах, где были случаи вбросов, было видеонаблюдение, фиксация этого, подключились наблюдатели. От камеры ничего не скроешь", - сказал Брод на марафоне "Ночь выборов".По его словам, выявлены случаи, когда урну пытались скрыть от видеонаблюдения спиной, шариками и картонкой.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, александр брод, госдума рф, элла памфилова, россия
Член СПЧ заявил о вбросах бюллетеней на выборах в десяти субъектах
Член СПЧ Брод заявил о вбросах бюллетеней на выборах в Госдуму в десяти субъектах