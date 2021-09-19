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В Кабардино-Балкарии явка на выборы в Госдуму превысила 82 процента

В Кабардино-Балкарии явка на выборы в Госдуму превысила 82 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Кабардино-Балкарии явка на выборы в Госдуму превысила 82 процента

Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 18.00 в третий день голосования превысила 82%, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:05

2021-09-19T21:05

2021-09-19T21:05

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

выборы в государственную думу

кабардино-балкарская республика (кбр)

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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму в Кабардино-Балкарии к 18.00 в третий день голосования превысила 82%, сообщает пресс-служба главы региона."К 18 часам заключительного дня голосования явка составила 82,34%, проголосовали 444 417 человек", - говорится в сообщении.По данным регионального избиркома и МВД по КБР, нарушений правопорядка во время голосования не допущено.Пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка на выборах в КБР к 18.00 составила 79,83%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Кабардино-Балкарии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов муниципалитетов. Работают 355 избирательных участков.

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, кабардино-балкарская республика (кбр), россия