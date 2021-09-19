https://ria.ru/20210919/vybory-1750838368.html
В Тамбовской области явка на выборах превысила 56 процентов к 18:00
В Тамбовской области явка на выборах превысила 56 процентов к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Тамбовской области явка на выборах превысила 56 процентов к 18:00
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента в Тамбовской области на 18.00 составила 56,56%, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:11
2021-09-19T20:11
2021-09-19T20:11
выборы в государственную думу
политика
тамбовская область
госдума рф
выборы в государственную думу
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ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и регионального парламента в Тамбовской области на 18.00 составила 56,56%, сообщил РИА Новости представитель облизбирком.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.В Тамбовской области работают 896 избирательных участков. По данным облизбиркома, 43,24% избирателей региона проголосовали 17 и 18 сентября."Получили мы явку на 18.00, она составила 56,56%. Это 460 290 человек. Нарушений пока не зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 822 207 избирателей.На выборах в Госдуму 2016 года на 18.00 мск в регионе проголосовало 38,42%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.
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политика, тамбовская область, госдума рф, выборы в государственную думу
В Тамбовской области явка на выборах превысила 56 процентов к 18:00
В Тамбовской области явка на выборах в Госдуму превысила 56 процентов к 18:00
ВОРОНЕЖ, 19 сен - РИА Новости.
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы
и регионального парламента в Тамбовской области
на 18.00 составила 56,56%, сообщил РИА Новости представитель облизбирком.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
В Тамбовской области работают 896 избирательных участков. По данным облизбиркома, 43,24% избирателей региона проголосовали 17 и 18 сентября.
"Получили мы явку на 18.00, она составила 56,56%. Это 460 290 человек. Нарушений пока не зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.
В Тамбовской области на 1 июля 2021 года зарегистрировано 822 207 избирателей.
На выборах в Госдуму 2016 года на 18.00 мск в регионе проголосовало 38,42%. Тогда голосование проходило в один день, 18 сентября.