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В Мурманской области проголосовали почти 37 процентов избирателей к 18:00
В Мурманской области проголосовали почти 37 процентов избирателей к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Мурманской области проголосовали почти 37 процентов избирателей к 18:00
Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Мурманской области в третий день голосования к 18.00 составила 36,9%, сообщили в областной избирательной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:47
2021-09-19T19:47
2021-09-19T19:47
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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах депутатов Госдумы в Мурманской области в третий день голосования к 18.00 составила 36,9%, сообщили в областной избирательной комиссии."Явка по состоянию на 18.00 часов 19 сентября 2021 года - 36,9% (без учета ДЭГ)", - говорится в сообщении. При этом с помощью системы ДЭГ в Мурманской области к вечеру воскресенья проголосовали более 92% от зарегистрировавшихся.К концу первого дня голосования явка избирателей в регионе превысила 14%, во второй – 23,9%. В 2016 году, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка в Мурманской области к этому времени составляла 35,34%.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
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политика, мурманская область, севастополь, москва, госдума рф, выборы в государственную думу
В Мурманской области проголосовали почти 37 процентов избирателей к 18:00
В Мурманской области на выборах проголосовали почти 37 процентов избирателей к 18:00