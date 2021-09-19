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В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00
В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00
Почти 39% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 18.00 мск в третий день голосования, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:33
2021-09-19T19:33
2021-09-19T19:33
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политика
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архангельская область
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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 39% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 18.00 мск в третий день голосования, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Явка на выборах к 18.00 составила 38,97%", - сказал собеседник агентства. При этом, как следует из данных сайта облизбиркома, в первый день голосования на участки пришли 15,26% избирателей, во второй – 24,63%. На выборах 2016 года, когда выборы проходили в один день, в Архангельской области к 18.00 проголосовали 31,7% избирателей.Помимо депутатов Госдумы, жителям региона предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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политика, севастополь, москва, архангельская область, госдума рф
В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00
В Архангельской области явка на выборах в Госдуму составила 38,97 процента к 18:00