https://ria.ru/20210919/vybory-1750833651.html

В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00

В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Архангельской области явка на выборах составила 38,97 процента к 18:00

Почти 39% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 18.00 мск в третий день голосования, сообщили РИА Новости в областной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:33

2021-09-19T19:33

2021-09-19T19:33

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

архангельская область

госдума рф

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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Почти 39% избирателей Архангельской области пришли на избирательные участки к 18.00 мск в третий день голосования, сообщили РИА Новости в областной избирательной комиссии."Явка на выборах к 18.00 составила 38,97%", - сказал собеседник агентства. При этом, как следует из данных сайта облизбиркома, в первый день голосования на участки пришли 15,26% избирателей, во второй – 24,63%. На выборах 2016 года, когда выборы проходили в один день, в Архангельской области к 18.00 проголосовали 31,7% избирателей.Помимо депутатов Госдумы, жителям региона предстоит избрать двух депутатов регионального парламента и сформировать составы ряда районных и муниципальных собраний.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750829045.html

севастополь

москва

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, архангельская область, госдума рф