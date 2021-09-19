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В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00
В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00
Более 39,7% внесенных в списки для голосования жителей Ненецкого округа пришли на участки к 18.00 третьего дня голосования, сообщили РИА Новости в избирательной РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:30
2021-09-19T19:30
2021-09-19T19:30
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политика
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госдума рф
ненецкий автономный округ
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МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 39,7% внесенных в списки для голосования жителей Ненецкого округа пришли на участки к 18.00 третьего дня голосования, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии округа."Явка к 18.00 составила 39,7%", - сообщил собеседник агентства. Как следует из данных окружного избиркома, в первый день голосования на избирательные участки в НАО пришло 17,46% внесенных в списки, к концу второго дня явка приблизилась к 25%.На выборах 2016 года, когда голосование проходило в один день, Ненецкий автономный округ к этому времени стал лидером по количеству проголосовавших избирателей на Северо-Западе, причем явка в регионе тогда составила 40,66% - чуть выше, чем по промежуточным итогам трехдневного голосования.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750826743.html
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политика, севастополь, москва, госдума рф, ненецкий автономный округ
В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00
В Ненецком автономном округе на выборах проголосовали почти 40 процентов избирателей