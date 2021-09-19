https://ria.ru/20210919/vybory-1750833379.html

В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00

В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Ненецком округе проголосовали почти 40 процентов избирателей к 18:00

Более 39,7% внесенных в списки для голосования жителей Ненецкого округа пришли на участки к 18.00 третьего дня голосования, сообщили РИА Новости в избирательной РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:30

2021-09-19T19:30

2021-09-19T19:30

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

ненецкий автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_410ec96a2e7fa8e4cf9a2097960bb921.jpg

МУРМАНСК, 19 сен – РИА Новости. Более 39,7% внесенных в списки для голосования жителей Ненецкого округа пришли на участки к 18.00 третьего дня голосования, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии округа."Явка к 18.00 составила 39,7%", - сообщил собеседник агентства. Как следует из данных окружного избиркома, в первый день голосования на избирательные участки в НАО пришло 17,46% внесенных в списки, к концу второго дня явка приблизилась к 25%.На выборах 2016 года, когда голосование проходило в один день, Ненецкий автономный округ к этому времени стал лидером по количеству проголосовавших избирателей на Северо-Западе, причем явка в регионе тогда составила 40,66% - чуть выше, чем по промежуточным итогам трехдневного голосования.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750826743.html

севастополь

москва

ненецкий автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, госдума рф, ненецкий автономный округ