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Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова
Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова
Явка на выборах не имеет принципиального значения – главное, чтобы люди приходили добровольно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:34
2021-09-19T18:34
2021-09-19T18:34
выборы в государственную думу
политика
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цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах не имеет принципиального значения – главное, чтобы люди приходили добровольно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Явка для нас не имеет принципиального значения. Самое главное, чтобы люди добровольно приходили голосовать на избирательные участки, электронно, на дому", - сказала она в эфире "России 24".
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политика, выборы, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова
Памфилова: явка не имеет принципиального значения, важно, чтобы люди приходили добровольно