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Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова

Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах не имеет принципиального значения, заявила Памфилова

Явка на выборах не имеет принципиального значения – главное, чтобы люди приходили добровольно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:34

2021-09-19T18:34

2021-09-19T18:34

выборы в государственную думу

политика

выборы

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах не имеет принципиального значения – главное, чтобы люди приходили добровольно, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."Явка для нас не имеет принципиального значения. Самое главное, чтобы люди добровольно приходили голосовать на избирательные участки, электронно, на дому", - сказала она в эфире "России 24".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова