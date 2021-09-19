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В Ингушетии на выборах проголосовали более 70 процентов избирателей к 15:00

В Ингушетии на выборах проголосовали более 70 процентов избирателей к 15:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Ингушетии на выборах проголосовали более 70 процентов избирателей к 15:00

Явка на выборах в Ингушетии к 15.00 третьего дня голосования превысила 70%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:37

2021-09-19T16:37

2021-09-19T16:37

выборы в государственную думу

политика

республика ингушетия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии к 15.00 третьего дня голосования превысила 70%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."По состоянию на 15.00 мск воскресенья, в Ингушетии проголосовало 70,59% избирателей", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что жалоб и заявлений от участников избирательного процесса на нарушения законодательства не поступало.На выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 15.00 в Ингушетии составила 58,2%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Работают 137 избирательных участков.

https://ria.ru/20210919/feyki-1750786173.html

республика ингушетия

россия

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политика, республика ингушетия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия