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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750805506.html
Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования
Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования - РИА Новости, 19.09.2021
Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму и остался доволен сервисом. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:46
2021-09-19T17:26
выборы в государственную думу
политика
совет по правам человека при президенте рф (спч)
госдума рф
выборы в государственную думу
валерий фадеев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму и остался доволен сервисом.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе."У меня жалоб нет. Вообще не вижу никаких рисков и нареканий в процедуре. Удобно, быстро, комфортно", — сказал Фадеев РИА Новости, отметив, что, по его мнению, "эта технология будет постепенно распространяться все быстрее, и это — хорошая новость".
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политика, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, выборы в государственную думу, валерий фадеев
15:46 19.09.2021 (обновлено: 17:26 19.09.2021)
 
Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования

Глава Совета по правам человека Фадеев высоко оценил систему онлайн-голосования

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму и остался доволен сервисом.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
"У меня жалоб нет. Вообще не вижу никаких рисков и нареканий в процедуре. Удобно, быстро, комфортно", — сказал Фадеев РИА Новости, отметив, что, по его мнению, "эта технология будет постепенно распространяться все быстрее, и это — хорошая новость".
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Выборы в Государственную думуПолитикаСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Госдума РФВыборы в Государственную думуВалерий Фадеев
 
 
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