https://ria.ru/20210919/vybory-1750805506.html

Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования

Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования - РИА Новости, 19.09.2021

Глава СПЧ высоко оценил систему онлайн-голосования

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму и остался доволен сервисом. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:46

2021-09-19T15:46

2021-09-19T17:26

выборы в государственную думу

политика

совет по правам человека при президенте рф (спч)

госдума рф

выборы в государственную думу

валерий фадеев

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев проголосовал онлайн на выборах в Госдуму и остался доволен сервисом.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе."У меня жалоб нет. Вообще не вижу никаких рисков и нареканий в процедуре. Удобно, быстро, комфортно", — сказал Фадеев РИА Новости, отметив, что, по его мнению, "эта технология будет постепенно распространяться все быстрее, и это — хорошая новость".

https://ria.ru/20210919/vybory-1750790926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, совет по правам человека при президенте рф (спч), госдума рф, выборы в государственную думу, валерий фадеев